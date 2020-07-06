Представители НАТО и ЕС собираются на срочные переговоры по Украине - что происходит

6 июля вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина провела переговоры с главой Представительства НАТО в Украине Александером Винниковым, а уже завтра, 7 июля, вылетает в Брюссель, где вместе с членами украинской делегации проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками НАТО и ЕС. На повестке дня возобновление заседаний Комиссии Украина-НАТО на наивысшем уровне, которые блокирует Венгрия, активизация сотрудничества в ключевых сферах, проведение реформ в Украине и развитие торговли Украина-ЕС. Это будет первый визит Стефанишиной в Брюссель в должности вице-премьера. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на пресс-службу правительственной организации.

Известно, что перед поездкой в Брюссель Стефанишина обсудила с Винниковым Годовую национальную программу под эгидой Украина-НАТО, которая сегодня внедряется на полной скорости. По итогам переговоров чиновница отметила, что акцент на результат по этой программе правительство делает на качество, а не количество мероприятий в течение года.

"Вместе с тем следует вместе с НАТО подумать о вариантах оценочной миссии даже в контексте ограничений на передвижение и другие последствия мировой пандемии коронавируса", — подчеркнула вице-премьер.

Важно напомнить, что Стефанишина летит в Брюссель на переговоры с представителями НАТО и ЕС спустя две недели после того, как Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Эта программа предусматривает участие Украины в планировании операций НАТО, допуск нашей страны ко всем учениям НАТО, предоставление должностей для украинских представителей в штаб-квартире и командных структурах Альянса, углубленный обмен данными разведки со странами-членами.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что в МИД сделали громкое заявление о военных базах НАТО в Украине.