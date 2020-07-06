Наводнения на западе - Украина получила неожиданную поддержку

Западные регионы Украины потерпели в июне разрушительных наводнен, убытки от которых достигают многомиллионных сумм. На фоне природной катастрофы до официального Киева Великобритания обратилась с объявлением о помощи. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявленіе британского посольства.

По официальным данным, речь идет о выделении суммы в 100 тысяч фунтов стерлингов.

"Великобритания выделит 100 тыс. фунтов стерлингов для помощи пострадавшим от разрушительных паводков на западе Украины. Помощь предоставляэтся в ответ на призыв украинских властей к международному сообществу", — пояснили дипломаты.

По состоянию на начало июля эта сумма соответствующая свыше 3,3 миллиона гривен. Вместе с этим Лондон заинтересован в оказании помощи на фоне утихающей эпидемии COVID-19 .

"Наша помощь будет включать предоставление гигиенических наборов и предметов первой необходимости, обеспечение питьевой водой и удовлетворения санитарных потребностей. Эта поддержка также рассчитана на среднесрочную перспективу с целью восстановления региона в соответствии с приоритетными потребностями", — добавили в посольстве.

Через разрушительную непогоды на западе страны власть даже выступала со срочным обращением к представителям НАТО. В Альянсе подтвердили данные о официальный запрос от украинской стороны.

Как сообщал ONLINE.UA, премьер-министр Денис Шмигаль 28 июня выступил с важным заявлением — он сообщил о выделении 700 млн гривен на ликвидацию катастрофических последствий наводнен в Украине. Глава Кабмина пообещал, что это не последние средства, которые выделило правительство на помощь людям, потерявшим жилье из-за непогоды. Об этом говорится в отчете политика, в котором он подвел результаты работы Кабмина за последнюю неделю.