Пытки, избиения, преследования - доклад ООН об оккупационной власти Крыма

Украинский Крым находится под оккупационной властью России с весны 2014 года. За это время представители организации Объединенных Наций зафиксировали тысячи нарушений прав человека на полуострове. Об этом сообщает ONINE.UA со ссылкой на соответствующий доклад.

По данным ООН, множество инцидентов зарегистрированы с 1 июля до 31 декабря 2019 года. В частности, в документах говорится о:

жестокое отношение к населению силовиков ФСБ РФ и правоохранительных органов — избиение, истязание, удары электрическим током, удушение;

фактическое игнорирование прав задержанных — избиение, безосновательные личные обзоры, отказа в свиданиях с родственниками и адвокатами, давление в вопросе российского гражданства;

преследования за публикации в социальных сетях и препятствия в работе журналистов;

призыв на русскую военную службу 21 тысячи жителей Крыма — по состоянию на 1 января;

191 судебный вердикт относительно принудительного выезда жителей за пределы Крыма;

препятствия в доступе жителей полуострова к украинским публичных услуг на материковой части страны.

Напомним, российские войска вторглись в Крым в феврале-марте 2014 года, сразу же после бегства из Украины бывшего президента Виктора Януковича. Аннексию полуострова не признала ни одна цивилизованная страна мира.

За оккупацию украинского региона против России ввели жесткие санкции. Их авторами стали прежде всего представители Евросоюза и Соединенных Штатов. До систематического давления на агрессора присоединились также другие страны.

Как сообщал ONLINE.UA, по состоянию на середину 2020 года поддержка оккупации полуострова ежегодно обходится Кремлю в 5 миллиардов долларов США из российского бюджета. По словам председателя МінТОТ Алексея Резникова, прежде всего речь идет о выплате зарплат государственным служащим.