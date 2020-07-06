Далай-лама полностью обнародовал свой первый альбом - это нужно услышать

Далай-лама XIV Тенцзин Гяцо наконец выпустил свой дебютный музыкальный альбом. Его публикация состоялась в понедельник, 6 июля, по случаю 85-летия тибетского духовного лидера. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные объявления в социальных сетях.

По данным представительства Далай-ламы, альбом под названием Inner World состоит из 11 треков.

"Сегодня 6 июля — день моего рождения. Из-за ограничений, связанных с пандемией, большие собрания людей для проведения торжественных празднований невозможны. Впрочем, они и не нужны. Если вы все же хотите отметить день моего рождения, я бы попросил вас прочитать мантру МАНИ (Ом мани падме хум) по меньшей мере тысячу раз", — цитирует пресс-служба обращение Далай-ламы.

Альбом записан вместе с новозеландской музыкантшей Джунель Кунин. Именно по ее инициативе это стало возможным.

Интересно, что пять лет назад менеджмент Далай-ламы отказался делать запись. Музыкант направила в Индию и смогла лично встретиться с духовным лидером. Тот все же согласился.

Альбом обнародован, в частности, на YouTube. официальный аккаунт Далай-ламы изложил его единым плейлистом. Этот трек — первый.

Напомним, Далай-лама XIV до 2011 года возглавлял Тибетское правительство в вигнанстві — он оставил родной край за его увлечения коммунистическими властями Китая в 1959 году. После 2011 года Тэнцзин Гяцо стал выполнять обязанности только духовного тибетского лидера, а вот полномочия правительства перешли к демократически избранных человек.

Упомянутые события 1959 года спровоцировали появление в мире целого движения за свободу Тибета.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно Далай-лама обнародовал сингл Compassion (Сострадание) из своего дебютного альбома Inner World (Внутренний мир). В основе композиции — одна из самых известных буддистских молитв, спетая самим духовным лидером. Его последователи признаются, что приятно удивлены таким сюрпризом и не скрывают восхищения талантом Далай-ламы.