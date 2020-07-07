Число больных коронавирусом в Украине продолжает снижаться - официальные данные на 7 июля

Количество новых больных коронавирусом в Украине резко снизилась — в понедельник, 7 июля, зафиксировано 564 новых случаев заражения, это повторяет результат предыдущих суток и демонстрирует уменьшение килькостинових больных. Общее количество больных
По состоянию на 7 июля коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
- Винницкая область — 1979 случаев;
- Волынская область — 2788 случаев;
- Днепропетровская область — 1116 случаев;
- Донецкая область — 686 случаев;
- Житомирская область — 1469 случаев;
- Закарпатская область — 3458 случаев;
- Запорожская область — 598 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2744 случая;
- Кировоградская область — 663 случая;
- м. Киев — 5665 случаев;
- Киевская область — 2809 случаев;
- Львовская область — 6445 случаев;
- Луганская область — 85 случаев;
- Николаевская область — 461 случай;
- Одесская область — 1919 случаев;
- Полтавская область — 325 случаев;
- Ровенская область — 4228 случаев;
- Сумская область — 321 случай;
- Тернопольская область — 2108 случаев;
- Харьковская область — 2416 случаев;
- Херсонская область — 196 случаев;
- Хмельницкая область — 842 случая;
- Черновицкая область — 5032 случая;
- Черкасская область — 678 случаев;
- Черниговская область — 576 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 июля 2020 в Центр поступило 871 сообщение о подозрении на
Важно отметить, что Украина, по данным Министерства здравоохранения, вошла в серьезную волну пандемии коронавируса, в связи с чем в нашей стране уже ведется активная подготовка больниц второй волны для оказания медицинской помощи. В целом в стране загруженность коек составляет 15-17% и почти 2000 свободных аппаратов ИВЛ. Но ситуация с каждым днем ухудшается, так как каждый день число пациентов, нуждающихся в госпитализации, растет. В Минздраве предупредили украинский, что власть готова усилить карантин, но на этот шаг пойдут, если медицинская система будет не в состоянии справиться с количеством больных
Единственным способом защититься от коронавируса, на сегодняшний день, является социальная дистанция и масочный режим. Медики напоминают, что маски нужно не только правильно носить, но и утилизировать. Использованные маски и перчатки перед тем, как выбросить, необходимо положить в пакет, завязать его и по возможности дать "отлежаться" 72 часа, чтобы вирус утратил силу. Дальше — выбросить в контейнер муниципальных отходов. Если утилизируется маска и перчатки от инфицированного человека, которая находится на самоизоляции, то надо добавить еще 2 пакета, плотно их завязать и тоже отложить на 72 часа. После этого их тоже можно выбросить в общий контейнер муниципальных отходов.
Ранее ONLINE.UA сообщал, в Евросоюзе и Всемирной организации здравоохранения решили помогать разным странам, пока пандемия