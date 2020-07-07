Число больных коронавирусом в Украине продолжает снижаться - официальные данные на 7 июля

Количество новых больных коронавирусом в Украине резко снизилась — в понедельник, 7 июля, зафиксировано 564 новых случаев заражения, это повторяет результат предыдущих суток и демонстрирует уменьшение килькостинових больных. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 49 607 человек, из них 1283 пациентов умерли из-за осложнений, вызванных Коронавирусная болезнью. Уже 22193 украинцы смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 7 июля коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 1979 случаев;

Волынская область — 2788 случаев;

Днепропетровская область — 1116 случаев;

Донецкая область — 686 случаев;

Житомирская область — 1469 случаев;

Закарпатская область — 3458 случаев;

Запорожская область — 598 случаев;

Ивано-Франковская область — 2744 случая;

Кировоградская область — 663 случая;

м. Киев — 5665 случаев;

Киевская область — 2809 случаев;

Львовская область — 6445 случаев;

Луганская область — 85 случаев;

Николаевская область — 461 случай;

Одесская область — 1919 случаев;

Полтавская область — 325 случаев;

Ровенская область — 4228 случаев;

Сумская область — 321 случай;

Тернопольская область — 2108 случаев;

Харьковская область — 2416 случаев;

Херсонская область — 196 случаев;

Хмельницкая область — 842 случая;

Черновицкая область — 5032 случая;

Черкасская область — 678 случаев;

Черниговская область — 576 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 июля 2020 в Центр поступило 871 сообщение о подозрении на COVID-19 . Всего с началу 2020 года поступило 96 186 сообщений о подозрении на COVID-19 .

Важно отметить, что Украина, по данным Министерства здравоохранения, вошла в серьезную волну пандемии коронавируса, в связи с чем в нашей стране уже ведется активная подготовка больниц второй волны для оказания медицинской помощи. В целом в стране загруженность коек составляет 15-17% и почти 2000 свободных аппаратов ИВЛ. Но ситуация с каждым днем ухудшается, так как каждый день число пациентов, нуждающихся в госпитализации, растет. В Минздраве предупредили украинский, что власть готова усилить карантин, но на этот шаг пойдут, если медицинская система будет не в состоянии справиться с количеством больных COVID-19 — когда в больницу привозят больного, а свободных мест в больнице нет.

Единственным способом защититься от коронавируса, на сегодняшний день, является социальная дистанция и масочный режим. Медики напоминают, что маски нужно не только правильно носить, но и утилизировать. Использованные маски и перчатки перед тем, как выбросить, необходимо положить в пакет, завязать его и по возможности дать "отлежаться" 72 часа, чтобы вирус утратил силу. Дальше — выбросить в контейнер муниципальных отходов. Если утилизируется маска и перчатки от инфицированного человека, которая находится на самоизоляции, то надо добавить еще 2 пакета, плотно их завязать и тоже отложить на 72 часа. После этого их тоже можно выбросить в общий контейнер муниципальных отходов.