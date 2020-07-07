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Курс валют на сегодня 7 июля - доллар подешевел, евро стал дороже

Экономика | Читати новину українською
Курс валют на сегодня 7 июля - доллар подешевел, евро стал дороже

На вторник, 7 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подешевел, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 7 июля цена доллара США составит 27 гривен 13 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 4 копейки меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 72 копейки, что в свою очередь на 22 копейки больше чем в понедельник, 6 июля.

В понедельник, 6 июля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.98/26.95 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.56/30.52 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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Обновлено:12:11, 07.07.2020

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