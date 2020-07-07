Угроза наступления на Донбассе - командование ООС отреагировало

Последнего времени в зоне войны на Донбассе враг усиливает обстрелы и ведет себя агрессивнее. Командование Операции Объединенных сил тем временем утверждает, что реальной подготовки к наступлению не ведется. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление командующего ОС ВСУ Сергея Наєва.

По его словам, украинская сторона следит за действиями российского агрессора, чтобы реагировать в случае обострения. Впрочем, именно о наступление еще не идет несмотря на жесткие обстрелы и подготовку в РФ масштабных учений.

"Что касается временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, ситуация в настоящее время не носит угрозы создания ударных группировок", — подчеркнул Наєв выступлении в телеэфире накануне.

Он отметил, ситуация в зоне конфликта находится под контролем украинского командования.

Стоит напомнить, российское командование планирует в этом году организовать масштабные учения с привлечением тысяч военнослужащих. Считается, что масштабы мероприятий " Кавказ-2020 " позволяют говорить по меньшей мере о 120 тысяч представителей ВС РФ.

На фоне обострения отношений с предупреждением о вероятном наступлении или акт агрессии недавно предупредили в командовании Военно-Морскими силами ВСУ. Там считают, эскалация может произойти с моря или с направления оккупированного Крыма на север, в южные регионы Украины.

Как сообщал ONLINE.UA, российский агрессор нанес новый удар на Донбассе. В понедельник, 6 июля, боевики так называемой "ДНР" обстреляли позиции украинских бойцов с применением запрещенных минскими договоренностями оружия. По данным украинского командования, один украинский боец получил травму, его госпитализировали.