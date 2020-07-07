Оккупанты в Крыму шокировали новой циничной выходкой - в Украине бьют тревогу

Оккупационная власть Крыма начала внезапные обыски в крымско-татарских активистов. Репрессивные мероприятия начались рано утром во вторник, 7 июля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Крымскую солидарность".

По данным организации, обыски продолжаются одновременно в четырех районах.

"Следственные мероприятия проводятся по трем адресам в Бахчисарайском районе — в селе Железнодорожное в Суфьянова Алима, в селе Білокам’янка у Хайретдинова Сейрана и в селе Севастьяновка в Сизикова Александра, в Красногвардейском районе Крыма – в поселке Октябрьское в доме Зіядінова Эмиля, Дилявера Меметова в Алуште и Ибрагимова Исмета в поселке Курцы Симферопольского района", — объявили в организации.

Сейчас известно о причастности силовиков центра "Э", "ФСБ Крыма", а также "Беркута" — это специальное подразделение Росгвардії, который создали еще в 2014 году. До обысков привлекли и ОМОН.

Через несколько часов после первых инцидентов, в 07:15 стало известно о седьмой обыск — в Каменце по месту жительства Вадима Бектімірова.

Позже в 07:45 обыски дошли до населенного пункта Андрусово Симферопольского района и пункта Октябрьское Красногвардейского района. Эти обыски ведутся в делах Дилявера Меметова и Александра Сизикова. ПО указанным адресам проживают их родственники.

Следует напомнить, что российские силовики фактически регулярно проводят обыски, аресты или задержания крымскотатарских активистов.

Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила о задержании шестерых крымских татар во время обысков утром 7 июля. Всех пока держат в отделении ФСБ в Симферополе.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский Крым находится под оккупационной властью России с весны 2014 года. За это время представители организации Объединенных Наций зафиксировали тысячи нарушений прав человека на полуострове. По данным ООН, множество инцидентов зарегистрированы с 1 июля до 31 декабря 2019 года.