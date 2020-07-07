Они являются заложниками - Кабмин поразил заявлением о жителях ОРДЛО

Российский агрессор во время активной "паспортизации" населения ОРДЛО выдал уже более 200 тысяч документов. В украинском правительстве объяснили свою позицию относительно людей, которые их получили. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявленіе министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

По его словам, людей нельзя преследовать за получение так называемого российского паспорта.

"Большинство людей, которые получили эти паспорта и в Крыму, и на Донбассе — они являются заложниками", — пояснил министр.

Он добавил, что украинское правительство не имеет претензий к этим гражданам.

"Это их способ выживания. К ним украинское государство нет претензий, только к тем, кто был коллаборационистом, кто служил верой и правдой оккупационному режиму, и у кого кровь на руках, то точно будут нести ответственность", — подчеркнул вицепремьер.

Напомним, весной 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского паспорта жителям ОРДЛО и украинцам в целом. С того времени на оккупированном Донбассе продолжается паспортизация, которую организует Москва вместе с местной администрацией-марионеткой.

Паспортизация почти не прерывалась даже в условиях пандемии COVID-19 . В июле российский агрессор устроил массовый "вояж" жителей ОРДЛО в Ростовской области для получения паспортов.

Для этого привлеклы 18 перевозчиков и 23 транспортных средства, чтобы вывезти украинцев в РФ за незаконными российскими паспортами, которые жителям Донбасса навязывает Путин. И это при том, что все КПВВ, через которые жители ОРДЛО могут попасть на подконтрольные Украине территории остаются закрытыми из-за коронавірусний карантин.

Как сообщал ONLINE.UA во время голосования относительно поправок в российскую конституцию жителей оккупированного Донбасса с соответствующими паспортами вывозили в РФ, чтобы они принимали участие в референдуме.