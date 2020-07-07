Мы готовимся - в МОЗ срочно предостерегли украинцев

Вторую волну пандемии COVID-19 считают весьма вероятной, она может начаться в ближайшие месяцы. Подготовка к этой угрозе продолжается в Украине. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Максима Степанова 7 июля.

По его словам, страна устоит перед новым вызовом.

"Уровень обеспеченности нашей страны ко второй волне эпидемии, его даже нельзя сравнить с тем, что у нас было в начале марта. И это касается не только лабораторных центров, или наличии тест систем. Но и готовности наших больниц и врачей к таким вызовам", — пояснил Степанов.

Министр заметил, каждый лабораторный центр имеет обеспечение тест-системами на целый месяц — речь идет о ресурсах, которых хватит даже в случае полной загруженности.

"Мы готовимся ко второй волне. Это разумно, когда делаются соответствующие выводы – чего нам не хватало, в чем у нас была проблема. И подготовиться так, чтобы медицинская система выдержала и своевременно оказывала медицинскую помощь", – добавил чиновник.

По состоянию на утро 7 июля от начала эпидемии в Украине уже подтвердили 49 607 диагнозов COVID-19 . В течение последних дней количество новых случаев снизилось до 500+. Количество смертей составило 1 283, выздоровели уже 22 193 украинцы.

В июле отдельные регионы вернули жесткие карантинные ограничения через новые вспышки инфекции. Первые послабления начались в середине мая, однако не все области и города смогли продолжить выход из этого режима летом.

Как сообщал ONLINE.UA, большинство украинских граждан сейчас больше всего волнует вопрос, когда же наша страна наконец-то вернется к нормально жизни и стабильного развития. Международный валютный фонд по этому поводу довольно часто озвучивает разнообразные прогнозы — так, недавно в МВФ заявили, что в следующем году экономическая ситуация значительно улучшится, однако даже в конце 2021 года уровень ВВП будет примерно на 6% ниже, чем в 2019.