На нас забили - у Зеленского неожиданно заявили о расколе

Нардепы Верховной Рады планируют рассмотреть законопроект об увольнении отдельных министров, что не нравится представителям Офиса президента. Это стало причиной конфликта в команде президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинскую правду".

Депутаты заявили, что министры игнорируют контакты с парламентом и могут "пожаловаться" в случае конфликта Банковой.

"Понимаете, сейчас мы не можем ничего сделать с конкретными министрами. Мы можем уволить все правительство, а до министров добраться не можем. И они просто на нас забили. Не отвечают на звонки, не приходят на комитеты – просто игнорируют. А если что, то бегут на Банковую жаловаться", — пояснил один из представителей фракции "Слуга народа".

Сейчас депутаты планируют довести до конца разбирательство о інтерпеляцію. Это позволит вызвать отдельных министров на отчет, проводить голосование в случае необходимости и освобождать его с помощью 226 голосов.

Среди инициаторов законопроекта на официальном сайте Рады — спикер Дмитрий Разумков, руководитель "Слуги народа" Давид Арахамия, другие "слуги народа" — Александр Корниенко, Юрий Аристов, Михаил Радуцкий, Никита Потураев, Дмитрий Наталуха, Андрей Мотовиловец и другие.

Одновременно в ОПУ эту идею раскритиковали. Согласно неофициальным данным, глава администрации Андрей Ермак разговаривал с руководителями фракций и комитетов,пытался остановить рассмотрение законопроекта. Он назвал его "очень вредным".

Как сообщал ONLINE.UA, за незаконное прослушивание топпосадовців в Украине могут применять уголовную ответственность. С такой идеей выступил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, сейчас якобы существует необходимость введения жестких мер.