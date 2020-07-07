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Лучшие из лучших - Усик и Ломаченко попали в новый рейтинг

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Лучшие из лучших - Усик и Ломаченко попали в новый рейтинг Василь Ломаченко (фото — скриншот)

Спортивное издание The Ring составил новый рейтинг лучших боксеров современности. В нем нашлись места сразу для двух украинских чемпионов — Александра Усика и Василия Ломаченко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на обнародованные выводы экспертов.

Издание отобрали пятерых боксеров, которые относятся к разных весовых дивизионов. Первую строчку предоставили мексиканскому бойцу Саулю Альваресу — чемпиону WBA во втором среднем весе.

Интересно, что достижения и стиль Альвареса недавно оценил бывший чемпион Оскар Де Ла Хойя. Он утверждает, что тот всегда хочет драться только против лучших в мире.

Де Ла Хойя критикует других боксеров, потому что они начинают спрашивать — сколько получат за выход на ринг. Альварес таких вопросов якобы не ставит, он нацелен исключительно на поединок.

Сразу за мексиканцем встал украинец Ломаченко, который сейчас владеет чемпионством в легком весе по версиям WBA, WBO, WBC.

В целом рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Сауль Альварес;
  2. Василий Ломаченко;
  3. Наоя Иноуэ;
  4. Теренс Кроуфорд;
  5. Александр Усик.

Напомним, длительное время Ломаченко вместе с другими профессиональными боксерами оставался в так называемом локдауні через пандемию коронавирус. Его поединок против американца Теофимо Лопеса планировали 30 мая, но событие отложили на неопределенный срок.

Только недавно промоутеры согласовали новую дату — бой состоится осенью 2020 года.

Как сообщал ONLINE.UA, по словам промоутера Боба Арума, предварительно поединок за обладание титулом абсолютного чемпиона мира планируют на сентябрь. Переговоры с обоими боксерами уже стартовали. Предварительно организаторы выбрали 19 сентября. Бойцы должны встретиться на ринге одной из арен Лас-Вегаса.

Источник: ONLINE.UA
Теги: спорт, Украина, бокс, рейтинг, Василий Ломаченко, Александр Усик
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