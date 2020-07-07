Бойцы ООС в пух и прах разнесли позицию боевиков - детали жесткого боя на Донбассе

Украинские бойцы 6 июля ответили из имеющегося вооружения боевикам на обстрелы. Результатом ответного удара стало уничтожение блиндажу агрессора, в котором находились несколько оккупантов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на прессцентр Операции Объединенных сил.

По данным украинской стороны, по меньшей мере 8 боевиков были ликвидированы, еще один получил ранения.

"Российские оккупанты несут существенные потери. Вчера во время обстрела позиций защитников Украины действия врага несли угрозу жизни и здоровью наших воинов. В ответ незаконным вооруженным формированиям Российской Федерации военнослужащие Объединенных сил открыли огонь из разрешенного Минскими договоренностями вооружения", — отметили в пресс-центре.

В то же время бункер стал не единственной потерей агрессора.

"Также благодаря умелым и решительным действиям наших воинов было уничтожено один блиндаж и две самоходные артиллерийские установки захватчиков, которые находились на огневых позициях противника с существенным нарушением линии отвода согласно Меморандуму и Комплексом мероприятий по выполнению Минских договоренностей", — добавили в командовании.

В Операции Объединенных сил не уточнили, на каком участке линии соприкосновения шел бой. лишь говорится о сломанный боевой дух оккупантов и ухудшение их морально-психологического состояния.

Напомним, течение последних недель украинское командование регистрирует повышенную агрессивность боевиков на Донбассе. Отдельные роды войск ВСУ говорят о готовности к вероятному наступлению.

Как сообщал ONLINE.UA, командование Операции Объединенных сил тем временем утверждает, что реальной подготовки к наступлению не ведется.

По словам командующего ОС ВСУ Сергея Наєва, украинская сторона следит за действиями российского агрессора, чтобы реагировать в случае обострения. Впрочем, именно о наступление еще не идет несмотря на жесткие обстрелы и подготовку в РФ масштабных учений.