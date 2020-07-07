Не имеет права - США набросились на Россию с новыми требованиями

Российский агрессор начал новую волну репрессий против населения оккупированного Крыма. На фоне этих событий в Соединенных Штатах обратились к Кремлю с жестким заявлением. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на посольство США в Украине.

По словам дипломатов, российская власть не имеет права на подобные выходки.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями об обысках и задержании крымских татар сегодня утром. Россия не имеет права преследовать и задерживать украинцев на украинской земле. Россия должна освободить всех украинских политических заключенных", — отметили в посольстве.

Напомним, обыски и задержания крымскотатарских активистов возобновились в регионе рано утром 7 июля. Российские силовики ворвались в их дома по нескольким адресам.

Первые подробности об обысках обнародовала организация "Крымская солидарность".

"Следственные мероприятия проводятся по трем адресам в Бахчисарайском районе — в селе Железнодорожное в Суфьянова Алима, в селе Белокаменка у Хайретдинова Сейрана и в селе Севастьяновка в Сизикова Александра, в Красногвардейском районе Крыма – в поселке Октябрьское в доме Зиядинова Эмиля, Дилявера Меметова в Алуште и Ибрагимова Исмета в поселке Курцы Симферопольского района", — заявили ее представители.

Напомним, с начала оккупации в 2014 году российский агрессор регулярно проводит безосновательные задержания, аресты или осуждает местных жителей по разным уголовным статьям.

Как сообщал ONLINE.UA, факт обысков и задержания в Крыму 7 июля подтвердили позже в Министерстве иностранных дел Украины. По данным заместителя министра Эмине Джапаровой, задержали как минимум шестерых крымских татар. Их удерживают в здании ФСБ в Симферополе.