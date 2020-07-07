Сколько потеряет ЕС и мир из-за коронакризиса - новый шокирующий прогноз

Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцировала тотальный карантин, который нанес чрезвычайный ущерб мировой экономике. Эксперты Евросоюза считают, страны еврозоны в целом потеряют до 8,7% ВВП по итогам 2020 года. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на летний экономический прогноз Еврокомиссии.

Весенний прогноз говорил о падении объемом до 7,7% ВВП. Уже по 2021 год европейская экономика восстановится на 6,1%. Можно увидеть, что к началу 2022 года ей не удастся выйти на уровень 2019-го .

Странам ЕС специалисты прогнозируют падение до 8,3% ВВП в этом году и восстановление до 5,8% в течение 2021 года.

Согласно заявлению Паоло Джентилони — еврокомиссара по экономике, прогноз может быть местами не точен.

"Несмотря на огромную работу, проделанную Гендиректората Еврокомиссии по экономике, развитие пандемии остается непредсказуемым, задержки в создании вакцины или эффективных лекарств могут привести к худшим экономическим последствиям", — пояснил он.

Еврокомиссар добавил, пандемия оказалась для экономики региона худшим ударом со времен Второй мировой войны.

"Падение мирового ВВП в 2020 году из-за пандемии окажется большим, чем мы ожидали весной, и достигнет 4%, восстановление начнется в 2021 году на уровне 5% ВВП", — добавил Джентилони.

Напомним, по состоянию на 7 июля в мире подтвердили уже свыше 11,6 миллиона случаев COVID-19 . Количество смертей достигло свыше 538 тысяч.

Непосредственно в Украине по состоянию на этот момент установили 49 607 соответствующих диагнозов. Почти половина страны не может продвинуться дальше в процессе выхода из карантина.

Как сообщал ONLINE.UA, в МВФ заявили, что в следующем году экономическая ситуация значительно улучшится, однако даже в конце 2021 года уровень ВВП будет примерно на 6% ниже, чем в 2019. Эту информацию уже официально подтвердил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йост Люнгман. Кроме того, он подчеркнул, что Украина вернется к до карантинного уровня развития лишь в 2024 году.