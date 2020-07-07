Сколько потеряет ЕС и мир из-за коронакризиса - новый шокирующий прогноз

Пандемия коронавируса
Весенний прогноз говорил о падении объемом до 7,7% ВВП. Уже по 2021 год европейская экономика восстановится на 6,1%. Можно увидеть, что к началу 2022 года ей не удастся выйти на уровень
Странам ЕС специалисты прогнозируют падение до 8,3% ВВП в этом году и восстановление до 5,8% в течение 2021 года.
Согласно заявлению Паоло Джентилони — еврокомиссара по экономике, прогноз может быть местами не точен.
"Несмотря на огромную работу, проделанную Гендиректората Еврокомиссии по экономике, развитие пандемии остается непредсказуемым, задержки в создании вакцины или эффективных лекарств могут привести к худшим экономическим последствиям", — пояснил он.
Еврокомиссар добавил, пандемия оказалась для экономики региона худшим ударом со времен Второй мировой войны.
"Падение мирового ВВП в 2020 году из-за пандемии окажется большим, чем мы ожидали весной, и достигнет 4%, восстановление начнется в 2021 году на уровне 5% ВВП", — добавил Джентилони.
Напомним, по состоянию на 7 июля в мире подтвердили уже свыше 11,6 миллиона случаев
Непосредственно в Украине по состоянию на этот момент установили 49 607 соответствующих диагнозов. Почти половина страны не может продвинуться дальше в процессе выхода из карантина.
Как сообщал ONLINE.UA, в МВФ заявили, что в следующем году экономическая ситуация значительно улучшится, однако даже в конце 2021 года уровень ВВП будет примерно на 6% ниже, чем в 2019. Эту информацию уже официально подтвердил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йост Люнгман. Кроме того, он подчеркнул, что Украина вернется к до карантинного уровня развития лишь в 2024 году.