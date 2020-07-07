У Путина снова начали угрожать Западу - что случилось

Великобритания ввела ряд специальных санкции против России, которые коснулись отдельных топпосадовців. На это в Кремле планируют ответить — также санкційними ограничениями. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, санкции будут такого формата и объемов, которые будут отвечать интересам РФ.

"Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами. Разумеется, будет действовать принцип взаимности и каких-то ответных решений в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации", — подчеркнул представитель Владимира Путин.

Напомним, новые британские санкции связаны с так называемой "поправкой Магнитского". Она стала действующей в понедельник, 6 июля, а приняли ее в Палате общин еще в мае 2018 года.

Сергей Магнитский, юрист Hermitage Capital, который погиб под арестом в московском СИЗО. Британские власти обвинили в этом трагическом инциденте Кремль, представители которого ответственны за заключение и пытки Магнитского.

Прежде всего санкции ударили по главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, заместителю генпрокурора Виктору Гриню, бывшему заместителю главы МВД Алексею Аничину. Также среди указанных лиц — судьи, следователи, представители МВД. Список достигает 49 имен.

Этим лицам запретили посещать Великобританию, их активы в стране заблокированы.

Как сообщал ONLINE.UA, резонансный международный скандал о сговоре России с талибами, которым российская разведка платила за убийство американских военных в Афганистане, набирает обороты.

Сенатор-демократ Роберт Менендес внес на рассмотрение Конгресса США законопроект, который предусматривает введение санкций против Путина и его приспешников.