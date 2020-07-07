Новости

Лента новостей

Я могу вас поздравить - Лукашенко удивил откровенным заявлением

Мир | Читати новину українською
Я могу вас поздравить - Лукашенко удивил откровенным заявлением Олександр Лукашенко (фото — president.gov.by)

Белорусский президент Александр Лукашенко обратился к Минску с неожиданным приветствием. Он объявил, что столица республики победила в борьбе против коронавирус COVID-19. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, ситуация перешла якобы в позитивное поле.

"Я с Натальей Ивановной (Кочановой, председателем Совета Республики) только переговорив, как ситуация складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились", — объявил Лукашенко во время публичного выступления.

Государственный лидер подчеркнул, что "система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы".

Лукашенко назвал Минск одним из наиболее проблемных регионов в условиях эпидемии, поскольку там живут два миллиона человек. Также фактором "проблемности" он назвал отказ от жесткого карантина — от закрытия границ и ограничений людей.

Интересно, что по состоянию на 7 июля в Беларуси на фоне заявлений Лукашенко подтвердили уже почти 64 тысячи диагнозов COVID-19. количество смертельных случаев достигло 429.

Президент страны неоднократно отмечался странными заявлениями про коронавирус. Эпидемию и карантин он называл психозом, а лечиться советовал тяжелым трудом в поле или посещением бани.

Как сообщал ONLINE.UA, Лукашенко во время торжественных собраний, посвященных Дню независимости Беларуси, начал утверждать, что украинцы и россияне завидуют белорусам, которые живут в безопасной, спокойной стране".

Его новое "предположение" спровоцировало шквал критики в социальных сетях — люди не понимают, почему президент страны может позволять себе подобные выпады.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Александр Лукашенко, Минск, Беларусь, карантин, эпидемия, коронавірус
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 49607 +564
Выздоровели 22193 +490
Летальные 1283 +21

Данные МОЗ Украины
Обновлено:13:11, 07.07.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+17...+27

Влажность 58% - 86%

Ветер 0м/с - 8м/с

Погода ONLINE.UA+14...+22

Влажность 35% - 88%

Ветер 3м/с - 7м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...