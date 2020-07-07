Я могу вас поздравить - Лукашенко удивил откровенным заявлением

Белорусский президент Александр Лукашенко обратился к Минску с неожиданным приветствием. Он объявил, что столица республики победила в борьбе против коронавирус COVID-19 . Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, ситуация перешла якобы в позитивное поле.

"Я с Натальей Ивановной (Кочановой, председателем Совета Республики) только переговорив, как ситуация складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились", — объявил Лукашенко во время публичного выступления.

Государственный лидер подчеркнул, что "система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы".

Лукашенко назвал Минск одним из наиболее проблемных регионов в условиях эпидемии, поскольку там живут два миллиона человек. Также фактором "проблемности" он назвал отказ от жесткого карантина — от закрытия границ и ограничений людей.

Интересно, что по состоянию на 7 июля в Беларуси на фоне заявлений Лукашенко подтвердили уже почти 64 тысячи диагнозов COVID-19 . количество смертельных случаев достигло 429.

Президент страны неоднократно отмечался странными заявлениями про коронавирус. Эпидемию и карантин он называл психозом, а лечиться советовал тяжелым трудом в поле или посещением бани.

Как сообщал ONLINE.UA, Лукашенко во время торжественных собраний, посвященных Дню независимости Беларуси, начал утверждать, что украинцы и россияне завидуют белорусам, которые живут в безопасной, спокойной стране".

Его новое "предположение" спровоцировало шквал критики в социальных сетях — люди не понимают, почему президент страны может позволять себе подобные выпады.