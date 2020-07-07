Новости

Лента новостей

В Минобороны поделились шокирующими новостями о Донбассе - что обнаружила разведка

Украина | Читати новину українською
В Минобороны поделились шокирующими новостями о Донбассе - что обнаружила разведка Військові вантажівки (фото — mil.ru)

Российское правительство уже более 6 лет отвергает все обвинения в агрессии против Украины и причастности к войне на Донбассе. Впрочем, украинская разведка накануне зафиксировала новый конвой российских грузовиков с амуницией для оккупантов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство обороны.

По официальным данным, российское командование перебрасывает на оккупированный Донбасс грузы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другие военные ресурсы, необходимые для продолжения войны.

"В частности, с 15 июня с.г. до соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ доставлены около 4,5 тыс. топлива и более 20 грузовых автомобилей боеприпасов и имущества военного назначения. Кроме того, отдельными колоннами была перемещена бронированная техника, восстановленная на ремонтных заводах российского военно-промышленного комплекса", — отметили в Минобороны.

Напомним, российское вторжение в Украину началось на фоне бегства бывшего президента Виктора Януковича, в феврале-марте 2014 года. Тогда кремлевская армия оккупировала Крым.

Позже наемники и кадровые военнослужащие начали открытый вооруженный конфликт на Донбассе. Согласно оценке ООН, примерно 14 тысяч человек стали жертвами долговременной войны. По данным украинской стороны, около 3 тысяч бойцов ВСУ погибли. Примерно столько же погибло и гражданских лиц.

Российская агрессия привело к опустошению целого региона. Около 1,8 миллиона украинцев сбежали от войны из родного края.

Как сообщал ONLINE.UA, украинские бойцы 6 июля ответили из имеющегося вооружения боевикам на обстрелы. Результатом ответного удара стало уничтожение блиндажу агрессора, в котором находились несколько оккупантов — по меньшей мере 8 боевиков были ликвидированы.

Источник: ONLINE.UA
Теги: ВСУ, армия, Украина, война, Минобороны, Россия, агрессия, АТО, ООС, ОРДЛО, ДНР, ЛНР, вторгнення
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 49607 +564
Выздоровели 22193 +490
Летальные 1283 +21

Данные МОЗ Украины
Обновлено:15:11, 07.07.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+17...+27

Влажность 58% - 86%

Ветер 0м/с - 8м/с

Погода ONLINE.UA+14...+22

Влажность 35% - 88%

Ветер 3м/с - 7м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...