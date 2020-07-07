В Минобороны поделились шокирующими новостями о Донбассе - что обнаружила разведка

Российское правительство уже более 6 лет отвергает все обвинения в агрессии против Украины и причастности к войне на Донбассе. Впрочем, украинская разведка накануне зафиксировала новый конвой российских грузовиков с амуницией для оккупантов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство обороны.

По официальным данным, российское командование перебрасывает на оккупированный Донбасс грузы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другие военные ресурсы, необходимые для продолжения войны.

"В частности, с 15 июня с.г. до соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ доставлены около 4,5 тыс. топлива и более 20 грузовых автомобилей боеприпасов и имущества военного назначения. Кроме того, отдельными колоннами была перемещена бронированная техника, восстановленная на ремонтных заводах российского военно-промышленного комплекса", — отметили в Минобороны.

Напомним, российское вторжение в Украину началось на фоне бегства бывшего президента Виктора Януковича, в феврале-марте 2014 года. Тогда кремлевская армия оккупировала Крым.

Позже наемники и кадровые военнослужащие начали открытый вооруженный конфликт на Донбассе. Согласно оценке ООН, примерно 14 тысяч человек стали жертвами долговременной войны. По данным украинской стороны, около 3 тысяч бойцов ВСУ погибли. Примерно столько же погибло и гражданских лиц.

Российская агрессия привело к опустошению целого региона. Около 1,8 миллиона украинцев сбежали от войны из родного края.

Как сообщал ONLINE.UA, украинские бойцы 6 июля ответили из имеющегося вооружения боевикам на обстрелы. Результатом ответного удара стало уничтожение блиндажу агрессора, в котором находились несколько оккупантов — по меньшей мере 8 боевиков были ликвидированы.