Было сложно - Зеленский неожиданно обратился к стране с новым заявлением

Ситуация с эпидемией коронавируса COVID-19 в Украине по состоянию на 7 июля остается сложной — статистические показатели держат государство в "красной зоне". В то же время на совещании в Офисе президента объяснили, с чем они связаны. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на президентскую пресс-службу.

Во время обсуждения проблемы выступил премьер-министр Денис Шмигаль — он заявил о показатель распространенности COVID-19 в 62,4 человека на 100 тысяч населения. Он объяснил эти данные отдельными вспышками в регионах — в Винницкой области, на Закарпатье и в Киеве.

"Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении количества людей, в которых фиксируется пневмония, и подчеркнул, что все, кто умер этой эпохи от последствий COVID-19 – а это 21 человек, – имели серьезные сопутствующие заболевания и были в зоне риска", — отметили в ОПУ.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал как можно скорее открыть отделение больницы "Охматдет". Это решение перенесли с 1 июня на конец июля на фоне эпидемии COVID-19 .

"Да, было сложно завершить все с развитием коронавірусної пандемии. Но мы сейчас достаточно стабилизировали ситуацию и экономически, и в сфере здравоохранения. Поэтому надо ускорить открытие для лечения украинских детей в наилучшей нашей детской больницы "Охматдет", — подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на утро во вторник, 7 июля, по всей Украине подтвердили 49 607 случаев COVID-19 .