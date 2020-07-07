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Было сложно - Зеленский неожиданно обратился к стране с новым заявлением

Политика | Читати новину українською
Было сложно - Зеленский неожиданно обратился к стране с новым заявлением Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Ситуация с эпидемией коронавируса COVID-19 в Украине по состоянию на 7 июля остается сложной — статистические показатели держат государство в "красной зоне". В то же время на совещании в Офисе президента объяснили, с чем они связаны. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на президентскую пресс-службу.

Во время обсуждения проблемы выступил премьер-министр Денис Шмигаль — он заявил о показатель распространенности COVID-19 в 62,4 человека на 100 тысяч населения. Он объяснил эти данные отдельными вспышками в регионах — в Винницкой области, на Закарпатье и в Киеве.

"Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении количества людей, в которых фиксируется пневмония, и подчеркнул, что все, кто умер этой эпохи от последствий COVID-19 – а это 21 человек, – имели серьезные сопутствующие заболевания и были в зоне риска", — отметили в ОПУ.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал как можно скорее открыть отделение больницы "Охматдет". Это решение перенесли с 1 июня на конец июля на фоне эпидемии COVID-19.

"Да, было сложно завершить все с развитием коронавірусної пандемии. Но мы сейчас достаточно стабилизировали ситуацию и экономически, и в сфере здравоохранения. Поэтому надо ускорить открытие для лечения украинских детей в наилучшей нашей детской больницы "Охматдет", — подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на утро во вторник, 7 июля, по всей Украине подтвердили 49 607 случаев COVID-19.

Как сообщал ONLINE.UA, пандемия коронавируса COVID-19 спровоцировала тотальный карантин, который нанес чрезвычайный ущерб мировой экономике. Эксперты Евросоюза считают, страны еврозоны в целом потеряют до 8,7% ВВП по итогам 2020 года. Весенний прогноз говорил о падении объемом до 7,7% ВВП.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, Максим Степанов, Украина, полмтика, коронавірус, медицина, Денис Шмыгаль
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Обновлено:15:11, 07.07.2020

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