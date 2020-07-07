Было сложно - Зеленский неожиданно обратился к стране с новым заявлением

Ситуация с эпидемией коронавируса
Во время обсуждения проблемы выступил премьер-министр Денис Шмигаль — он заявил о показатель распространенности
"Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении количества людей, в которых фиксируется пневмония, и подчеркнул, что все, кто умер этой эпохи от последствий
COVID-19– а это 21 человек, – имели серьезные сопутствующие заболевания и были в зоне риска", — отметили в ОПУ.
Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал как можно скорее открыть отделение больницы "Охматдет". Это решение перенесли с 1 июня на конец июля на фоне эпидемии
"Да, было сложно завершить все с развитием коронавірусної пандемии. Но мы сейчас достаточно стабилизировали ситуацию и экономически, и в сфере здравоохранения. Поэтому надо ускорить открытие для лечения украинских детей в наилучшей нашей детской больницы "Охматдет", — подчеркнул он.
Напомним, по состоянию на утро во вторник, 7 июля, по всей Украине подтвердили 49 607 случаев
Как сообщал ONLINE.UA, пандемия коронавируса