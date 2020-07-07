Украина поставила Кремль на место после наглой выходки - что известно

Официальный Киев считает незаконными все обыски и задержания, которые устроили российские силовики в оккупированном Крыму. Министерство иностранных дел выступило с протестом из-за выходки Кремля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ведомства.

По официальным данным, российская власть противозаконно задержала Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьянова, Сейрана Хайретдинова, Александра Сизикова, Вадима Безтемирова, Муратова Зекирью.

"Такие действия РФ является продолжением репрессивных практик, направленных против граждан Украины оккупированного Крыма, которые стремятся в полной мере реализовать принадлежащие им права человека и основные свободы. То, что является нормой для Украины и других демократических государств, на территории оккупированного Крыма расценивается государством-оккупантом как угроза и террористическая деятельность. Более того, целенаправленные обыски в домах крымчан, которые исповедуют ислам, свидетельствуют о преследованиях по религиозному признаку", — объявил МИД.

Украинская сторона выступила с жестким требованием к Кремлю — добросовестно выполнять международно-правовые обязательства государства-оккупанта. Это предполагает недопущение репрессий против населения Крыма.

Также дипломаты обратились к международной единства с призывом о дальнейшем защиту прав и свобод населения полуострова, непрерывный систематический давление на Кремль.

Напомним, Крымский полуостров находится под контролем России с 2014 года. За период более 6 лет агрессор провел множество репрессивных мер против местных жителей.

Как сообщал ONLINE.UA, в Соединенных Штатах обратились к Кремлю с жестким заявлением на фоне новых обысков и задержаний в оккупированном Крыму. По словам американских дипломатов, российская власть не имеет права на подобные выходки.