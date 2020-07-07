Как никогда важно - ЕС порадовал Украину хорошими новостями

В Украине продолжаются структурные реформы, которые коснулись многих отраслей. Евросоюз и другие партнеры Киева поддерживают такую политику и помогают финансово. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на представительство ЕС в Украине.

По словам посла содружества Матти Маасикаса, Киев недавно получил от Брюсселя сумму в 11,5 миллиона евро. Из госбюджета страны эти деньги направят на реформы государственного управления.

Отмечается, целью стало обеспечение поддержки развития системы управления, повышения ее эффективности и устойчивости, особенно в условиях так называемой коронакризи.

"Сейчас как никогда важно обеспечить соблюдение основных принципу публичного управления, подотчетности и прозрачности для получения и укрепления доверия граждан и бизнеса к государственным институтам и тем самым способствовать быстрому восстановлению после тяжелого кризиса в сферах здравоохранения и экономики", — подчеркнул Маасикас.

В целом программа бюджетной поддержки реформ в сфере госуправления в период с 2016 до 2021 лет достигает 90 миллионов евро. До упомянутого транша украинская сторона получала три вторых, сумма которых достигла 37,6 миллиона.

Предполагается, что последний транш Украина сможет получить в следующем году. Европейская сторона предоставит эго, если и в дальнейшем подтвердят "решительные намерения правительства по претворению в жизнь принципу государственного управления", а также реализации стратегии реформирования на основе закона "О государственной службе", принятие законопроекта об общей административной процедуре.

Как сообщал ONLINE.UA, 6 июля віцепрем’єрка по вопросам европейской и евроатлантическии интеграции Ольга Стефанишин провела переговоры с главой Представительства НАТО в Украине Александером Вінніковим, а уже завтра, 7 июля, вылетает в Брюссель, где вместе с членами украинской делегации проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками НАТО и ЕС.

На повестке дня возобновления заседаний Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне.