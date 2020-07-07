Никакого уважения - Том Хэнкс шокировал мир заявлением о пандемии

Недавно звезда Голливуда Том Хэнкс оказался под ударом коронавируса
По словам Хэнкса, он не может уважать людей, которые отказываются от ношения масок в публичных местах.
"Я этого не понимаю, просто не понимаю этого, это буквально самое меньшее, что вы можете сделать", — подчеркнул актер.
Он пояснил, что не доверил бы таким людям даже водительское удостоверение.
"Я имею в виду, когда ты управляешь машиной, тебе необходимо подчиняться скоростному лимиту, тебе необходимо пользоваться поворотниками, тебе необходимо избегать пешеходов. Если ты не можешь это делать, тебе не стоит садиться за руль", — пояснил Хэнкс.
То же самое касается в его позиции людей, которые не способны придерживаться простых эпидемических правил.
"Если ты не можешь носить маску и мыть свои руки, а также держать социальную дистанцию, у меня нет никакого уважения к тебе. Твой аргумент не пройдет для меня", — резюмировал актер.
Напомним, Хэнкс и Уилсон инфицировались
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