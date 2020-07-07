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Никакого уважения - Том Хэнкс шокировал мир заявлением о пандемии

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Никакого уважения - Том Хэнкс шокировал мир заявлением о пандемии Том Генкс (фото — wikipedia.org)

Недавно звезда Голливуда Том Хэнкс оказался под ударом коронавируса COVID-19 вместе со своей женой Ритой Уилсон. Уже в июле, когда пандемия не ослабляет обороты, актер выступил с новым откровенным заявлением. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на BBC.

По словам Хэнкса, он не может уважать людей, которые отказываются от ношения масок в публичных местах.

"Я этого не понимаю, просто не понимаю этого, это буквально самое меньшее, что вы можете сделать", — подчеркнул актер.

Он пояснил, что не доверил бы таким людям даже водительское удостоверение.

"Я имею в виду, когда ты управляешь машиной, тебе необходимо подчиняться скоростному лимиту, тебе необходимо пользоваться поворотниками, тебе необходимо избегать пешеходов. Если ты не можешь это делать, тебе не стоит садиться за руль", — пояснил Хэнкс.

То же самое касается в его позиции людей, которые не способны придерживаться простых эпидемических правил.

"Если ты не можешь носить маску и мыть свои руки, а также держать социальную дистанцию, у меня нет никакого уважения к тебе. Твой аргумент не пройдет для меня", — резюмировал актер.

Напомним, Хэнкс и Уилсон инфицировались COVID-19, когда находились на создании фильма в Австралии. Они провели некоторое время в больнице, однако вылечились и вышли "на волю".

По состоянию на 7 июля в мире установили более 11,6 миллиона диагнозов COVID-19.

Как сообщал ONLINE.UA, 15 апреля мир потрясла новая неожиданная новость — Хэнкс со своей возлюбленной решили попытаться спасти планету от COVID-19 — они стали донорами крови для разработки вакцины против коронавирус. По словам врачей, звездной паре удалось побороть COVID-19, в их организмах выработался иммунитет к вирусу.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Том Генкс, коронавірус, пандемия, Голливуд, маски
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