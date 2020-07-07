Это новый уровень - в Кабмине сделали важное объявление

Украинская сторона заинтересована в выводе партнерства с Евросоюзом на новый уровень. Премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал серию новых предложений относительно углубления сотрудничества. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

По словам политика, инициативы обязательно будут взаимовыгодными.

"Мы готовим ряд взаимовыгодных инициатив, которые должны вывести отношения Украины и ЕС на новый уровень. Украина остается надежным и прогнозируемым торговым партнером. Мы настроены максимально ускорить выполнение имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, а также открыты в торгово-экономического сотрудничества на мировых рынках", — подчеркнул он.

Шмыгаль добавил, украинская сторона также готова делать больший вклад в евроатлантическую безопасность и взаимодействие с НАТО.

"Мы ищем не защита, мы ищем партнерство. Мы очень ценим решение НАТО признать Украину партнером из расширенных возможностей", — пояснил премьер.

В то же время глава украинского правительства обратил внимание на прогресс в углублении сотрудничества несмотря на пандемию коронавирус COVID-19 , которая спровоцировала мощную глобальный кризис.

"За последний месяц мы в этом сотрудничестве достигли весьма впечатляющих успехов. Это и подписание новой программы с МВФ, договоренности с ЕС о макрофинансовой помощи, те транши, которые мы получили от МБРР, это три соглашения с ЕС, в частности в сфере поддержки малого и среднего бизнеса и фермеров. Очень много переговоров, планов, договоренностей на будущее", — резюмировал Шмыгаль.

Впрочем, в Украине все еще существуют проблемы, с которыми правительство пока не справился. Среди них премьер назвал коррупцию, популизм со стороны политиков.

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине продолжаются структурные реформы, которые коснулись многих отраслей. Евросоюз и другие партнеры Киева поддерживают такую политику и помогают финансово.

По словам посла содружества Матти Маасикаса, Киев недавно получил от Брюсселя сумму в 11,5 миллиона евро. Из госбюджета страны эти деньги направят на реформы государственного управления.