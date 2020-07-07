Обострение на Донбассе - ВСУ понесли потери под огнем запрещенного оружия

Длительное время в Украине наблюдают обострение на Донбассе — боевики не унимаются и активно обстреливают позиции Объединенных сил. Под огнем врага во вторник, 7 июля, украинские бойцы понесли потери. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на прессцентр ООС.

От начала упомянутой суток украинская сторона зафиксировала 7 обстрелов со стороны врага.

"7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения... За текущие сутки вследствие вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили до лечебного учреждения и предоставлено неотложную помощь врачей. Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное", — проинформировали в командовании.

В зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстрелов враг осуществил с привлечением оружия, которую запрещают минские договоренности. Речь идет об инцидентах во Новотошківським, где зафиксирован огонь артиллерии 122-мм , минометов 120-мм и 82-мм , крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП.

Одновременно в зоне группировки "Восток" провокации произошли во Старогнатівкою и Водяным. Там враг попал по украинским позициям из гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Богдановки и Авдеевки боевики использовали противотанковый ракетный комплекс и различные гранатометы.

На все провокации украинские бойцы дали ответ, чтобы подавить огонь. О потерях оккупантов неизвестные.

Как сообщал ONLINE.UA, российское правительство уже более 6 лет отвергает все обвинения в агрессии против Украины и причастности к войне на Донбассе. Впрочем, украинская разведка накануне зафиксировала новый конвой российских грузовиков с амуницией для оккупантов. Агрессор перебросил множество оружия и боеприпасов.