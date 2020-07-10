Число больных коронавирусом в Украине неуклонно растет - официальные данные на 10 июля

Количество новых больных коронавирус в Украине резко снизилась — в понедельник, 10 июля, зафиксировано 819 новых случаев заражения, это повторяет результат предыдущих суток и демонстрирует уменьшение килькостинових больных. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 52 043 человек, из них 1345 пациентов умерли из-за осложнений, вызванных Коронавирусная болезнью. Уже 24800 Украинская смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 10 июля коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 2060 случаев;

Волынская область — 2932 случая;

Днепропетровская область — 1137 случаев;

Донецкая область — 751 случай;

Житомирская область — 1512 случаев;

Закарпатская область — 3734 случая;

Запорожская область — 610 случаев;

Ивано-Франковская область — 2915 случаев;

Кировоградская область — 670 случаев;

м. Киев — 5990 случаев;

Киевская область — 2940 случаев;

Львовская область — 6763 случая;

Луганская область — 90 случаев;

Николаевская область — 467 случаев;

Одесская область — 2108 случаев;

Полтавская область — 330 случаев;

Ровенская область — 4454 случая;

Сумская область — 332 случая;

Тернопольская область — 2174 случая;

Харьковская область — 2577 случаев;

Херсонская область — 203 случая;

Хмельницкая область — 881 случай;

Черновицкая область — 5096 случаев;

Черкасская область — 725 случаев;

Черниговская область — 592 случая.

Сейчас госпитализированы 3893 человека, из них 101 человек подключена к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 13879 человек, подключение к аппарату ИВЛ — 426 пациентов.

Важно отметить, что Украина, по данным Министерства здравоохранения, вошла в серьезную волну пандемии коронавируса, в связи с чем в нашей стране уже ведется активная подготовка больниц второй волны для оказания медицинской помощи. В целом в стране загруженность коек составляет 15-17% и почти 2000 свободных аппаратов ИВЛ. Но ситуация с каждым днем ухудшается, так как каждый день число пациентов, нуждающихся в госпитализации, растет. В Минздраве предупредили украинский, что власть готова усилить карантин, но на этот шаг пойдут, если медицинская система будет не в состоянии справиться с количеством больных COVID-19 — когда в больницу привозят больного, а свободных мест в больнице нет.

Единственным способом защититься от коронавируса, на сегодняшний день, является социальная дистанция и масочный режим. Медики напоминают, что маски нужно не только правильно носить, но и утилизировать. Использованные маски и перчатки перед тем, как выбросить, необходимо положить в пакет, завязать его и по возможности дать "отлежаться" 72 часа, чтобы вирус утратил силу. Дальше — выбросить в контейнер муниципальных отходов. Если утилизируется маска и перчатки от инфицированного человека, которая находится на самоизоляции, то надо добавить еще 2 пакета, плотно их завязать и тоже отложить на 72 часа. После этого их тоже можно выбросить в общий контейнер муниципальных отходов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, вопрос перехода украинских школ на дистанционное обучение в новом учебном году остается открытым. В МОН Украины уверяют, что пока не намерены переводить образовательные учреждения на новый формат обучения, но в СНБО предполагают, что это с большой вероятностью может произойти, если будет требовать ситуация с коронавируса. На ситуацию 9 июля отреагировал президент Владимир Зеленский.