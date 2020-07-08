Гороскоп на 08 июля для всех знаков зодиака

У Рыб отличная память и они никогда не забывают хорошего отношения к себе. Плохое можно простить и выкинуть. А хорошее будет греть душу и через года. Рыбы никогда не забудут того, кто был с ними в трудные минуты. хорошо, что мысли Рыб никто не может читать, а то образ стеснительных и застенчивых людей полетел бы к чертям. Рыбы не боятся чувствовать, они боятся утонуть в чувствах.

Если вы встретите Водолея, который абсолютно лишен энергии и сил, у которого нет желаний и который перестал мечтать — это не потому, что он унылый слабак. А потому, что этот Водолей был очень сильным слишком долго... когда Водолеи хотят уйти от реальности, они уходят в себя...

Когда Раки счастливы, они не могут прекратить говорить. Но когда они грустят, из них не вытащить ни слова. одна из самых главных проблем Раков — это то, что они очень сильно привязываются к людям...

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 08 июля 2020 года для Овнов

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вы то и дело будете отвлекаться на посторонние раздражители, а значит, не в полную силу выполнять ваши непосредственные служебные обязанности. Если вы вдруг почувствуете, что работать вам совсем некогда, ибо развлечения занимают все рабочее время, постарайтесь что-нибудь с этим сделать.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вам предстоит длительный забег за подарками для ваших родных и близких мужчин. Ваш любимый человек может составить вам компанию, благо он немного разбирается в пристрастиях сильного пола. Порой его консультации будут просто неоценимы для вас.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодня вас может обуять редкостное любопытство, настолько жестокое, что любое действие или предмет может вызвать лавину вопросов, которые вы просто не сможете не задать. Потому не удивляйтесь, если обнаружите, что держите официантку за передник и в подробностях выспрашиваете тонкости приготовления только что поданного вам супа.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас скомпрометировать.

Гороскоп здоровья для Овнов

В этот постарайтесь не слишком напрягать глаза, поскольку именно сейчас повышается вероятность ухудшения зрения. Лучше обратите внимание на различные способы, снимающие чувство усталости и не забывайте про нужные витамины.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 08 июля 2020 года для Тельцов

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с массой мелких, но малоприятных препятствий на пути к вожделенному куску мяса или, на худой конец — птицы. Рваться кушать рабу, пожалуй, не стоит, ибо на пути к ней препятствия будет еще большие, а сытости она нынче особой вашему организму не даст. Остается надеяться, что вы с честью преодолеете перепоны в виде несвоевременных телефонных звонков, срочных дел и прочая и прочая.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня ваш любимый человек будет вести себя абсолютно так же, как и всегда, но вы на его новую модель поведения будете реагировать несколько неадекватно. Во всяком случае, он никак не сможет объяснить себе ваше поведение: он привык к тому, что оно несколько другое.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня ведите себя так, как будто вы хозяин положения. Не надо куда-то спешить, бежать, сломя голову, не надо принимать поспешных решений, не надо стараться переделать все дела сразу! На работе сейчас всё стабильно и хорошо, а значит, можно работать исключительно на качество конечной продукции.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Нынче вам рекомендуется обратить особенно пристальное внимание на морепродукты, возможно, даже экзотические. Креветки, лангусты и даже рыба фугу придутся весьма кстати. Главное — не беритесь готовить последнюю лично.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вы будете обуреваемы неким желанием, которое, будучи неисполненным, сожгло бы вас, но, на ваше счастье, должно исполниться. Однако, все же не следует сидеть сложа руки, надеясь на его исполнение.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 08 июля 2020 года для Близнецов

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня звезды не советуют вам принимать близко к сердцу все то, что вам скажет ваш начальник. Скорее всего, он наговорит много, возможно, звучать это будет весьма многообещающе, но толку не будет.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вы проснетесь с песнями, и в таком же состоянии ляжете спать. Вам будет везти буквально во всем.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Сегодня вам необходимо проявить дружелюбие по отношению к окружающим вас людям. Постарайтесь как можно больше и как можно более искренне улыбаться, будьте ласковы и приветливы. Это благоприятно отразится на вашем самочувствии.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вам с вашим любимым человеком стоит вспомнить смешные моменты из совместного прошлого, какие-то переделки, в которые попадали вместе, какие-то совместные шутки и развлечения... Это не только повысит вам настроение, но и поможет стать еще ближе друг другу.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Нынче всякое связанное с приготовлением пищи действие может сильно затянуться. Старайтесь не заводиться с готовкой на ночь глядя, вы рискуете заснуть у плиты.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 08 июля 2020 года для Раков

Гороскоп здоровья для Раков

В этот день не расходуйте свои силы на сомнения, просто делайте то, что вам предписано, и результат не заставит себя ждать. Напротив, остановившись, вы рискуете потерять уже достигнутые улучшения.

Бизнес-гороскоп для Раков

Солнце — оно всегда есть, даже если иногда оно скрыто тучами. Поэтому даже если сейчас на работе что-то не ладится, не стоит расстраиваться по этому поводу. Наверняка черная полоса скоро закончится, а белая окажется воистину белоснежной.

Общий гороскоп для Раков

Возможно, вам стоит быть несколько мягче. Вы склонны предъявлять чересчур высокие требования как к себе, так и к другим. А этого люди не любят.

Любовный гороскоп для Раков

У Раков сегодня, вероятно, намечаются некоторые изменения в их отношениях с супругами. Если до недавнего времени ваши отношения были натянутыми, то в этот день звёзды располагают к улучшению климата в семье. Супруг будет заметно меньше на вас ворчать по пустякам, и вы тоже будете более терпеливы к его слабостям.

Кулинарный гороскоп для Раков

Рассудок одержит полную победу над эмоциональной стороной вашего существа. Все будет подчинено разуму. Следовательно, в выборе блюд для сегодняшних трапез вы будете вполне самостоятельны, и выбор ваш будет, безусловно, оправдан и вкусами, и обстоятельствами. В то же время имеется и опасность — не пытайтесь осмыслить процессы, происходящие с вашим организмом во время еды, это может их нарушить.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 08 июля 2020 года для Львов

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня звезды рекомендуют вам стать организатором маленького офисного праздника. Даже если повода для него нет никакого, вам вполне может удаться разрядить напряженную рабочую атмосферу и придать ей оттенок нарядности, веселости и беззаботности. Вам это обязательно зачтется в будущем.

Общий гороскоп для Львов

Вы наверняка сделали правильный выбор, однако, вы не сможете убедиться в этом, пока не начнете двигаться в избранном направлении. Решайтесь.

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодня вам может представиться случай блеснуть своими кулинарными познаниями перед весьма изысканной аудиторией. Берите быка за рога, оставленное впечатление может здорово вам пригодиться, причем в самый неожиданный момент. И постарайтесь не сесть в лужу. Ибо если вдруг окажется, что среди присутствующих есть кто-то, кто знает, что вы неправильно произнесли название некоего хитрого блюда, выглядеть вы будете кисло.

Гороскоп здоровья для Львов

Нынче звезды настоятельно советуют вам начать борьбу с вредными привычками, если таковые у вас имеются. Впрочем, что-нибудь найдется и у совершеннейшего ангела, так что определите врага — и в бой!

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вы поймете, что ваше чувство к вашему любимому человеку очень хрупкое, ранимое и нежное. Его всенепременно нужно беречь, дабы оно не сломалось, не разбилось и не потерялось среди других, более сильных и уверенных в себе. Они вполне могут его забить и заслонить.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 08 июля 2020 года для Дев

Бизнес-гороскоп для Дев

Ощущение легкости и эмоционального подъема помогут вам в решении многих проблем. Хотя существенного влияния на вашу деловую жизнь оно не окажет. Так что сегодня самый подходящий день для того, чтобы радоваться жизни и работать с удовольствием.

Любовный гороскоп для Дев

Если вы хотите чего-то добиться от вашего любимого человека, сегодня вам придётся поиграть в заезженную пластинку, повторяя из раза в раз одно и то же. Только не забывайте, что ваша цель — получить от вашей половинки некое благо, которое он вам почему-то упорно не хочет давать, а не инициировать очередную ссору.

Гороскоп здоровья для Дев

Девам было бы лучше не поднимать тяжести, излишне нагружая, таким образом, свой позвоночник. Так что не стоит пытаться искать отдых от трудов интеллектуальных в физическом напряжении. В крайнем случае — йогой займитесь, но никак не тяжелой атлетикой.

Общий гороскоп для Дев

Отнюдь не всегда стоит прятать собственные проблемы внутри самого себя. Не бойтесь того, что кто-то вдруг предложит вам помощь — это от чистого сердца.

Кулинарный гороскоп для Дев

Кушать сегодня следует небольшими порциями, но довольно часто и, выбирая по возможности более калорийную пищу. Вам предстоит потратить массу энергии. Весьма желательно, чтобы в вашем рационе оказались орехи — либо в составе какого-нибудь из блюд (как вы относитесь к сациви?) либо сами по себе. Держите горсточку в кармане, в качестве семечек.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 08 июля 2020 года для Весов

Бизнес-гороскоп для Весов

Готовьтесь к грядущим на следующей неделе переменам на службе: скорее всего это будет связано с кадровой перестановкой. Вы лучше, чем кто-либо другой, можете описать своё нынешнее положение у себя в компании, а, следовательно, можете сделать соответствующие выводы.

Гороскоп здоровья для Весов

Сегодня Весам не стоит пить энергетики, крепкий кофе и черный чай в больших количествах. Постарайтесь лучше пораньше лечь спать и попозже проснуться: естественная бодрость всегда лучше искусственной.

Общий гороскоп для Весов

Постарайтесь выражаться аккуратно. Вы легко можете нарушить то равновесие, которое вам удалось создать. Уважайте иные мнения.

Кулинарный гороскоп для Весов

Вы должны быть безупречны, как жена цезаря. Желательно, во всем без исключения, включая гардероб, манеры и выбор вина к рыбе. Да-да, к вашему столу нынче должна быть подана именно рыба — для мяса или птицы этот день слишком изыскан и утончен. Но не стоит заказывать устриц или омаров, с этими блюдами слишком легко в чем-то обнаружить свою неловкость, а это совершенно недопустимо.

Любовный гороскоп для Весов

Весы могут пролить немало слез, считая, что их постигла несчастная любовь. Надеемся, вы окажетесь среди тех, кто сумеет справиться с этой глупостью и направить свое печальное настроение на что-нибудь полезное. Напишете несколько сонетов на ночь глядя, например. А что касается разбитого сердца — вот увидите, уже назавтра с ним все будет в полном порядке.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 08 июля 2020 года для Скорпионов

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вашему любимому человеку захочется быть очень романтичным, и он приложит все усилия для того, чтобы таким и быть. Хочется верить в то, что получится у него это довольно естественно, и новый образ гармонично впишется в концепцию той личности, к которой вы неравнодушны.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

А вы знаете, что восточная, то бишь китайско-японская кухня — это не только рис и суши? Не знаете? Ну так настало время поправить сие досадное недоразумение. Ноги в руки — и в ресторан. Для начала попробуйте тамошнего пива — гадость ужасная, зато какая экзотика! Потом можете переходить к первому — закажите, например, удава, запеченного целиком. Ну а дальше — по ощущениям.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сколь бы хороши ни были ваши намерения, все все равно будет не так как хотелось бы. Сегодня вы попадете в волну, выбраться из которой вам не удастся. Придется терпеливо ждать, пока она схлынет сама.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Для секретарей и офис-менеджеров наступают жаркие деньки. Если вы принадлежите к этому разряду, готовьтесь — вас будут гонять в хвост и в гриву. Если бог миловал — проявите милосердие, не мучьте секретарей и офис-менеджеров без надобности.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день звезды рекомендуют вам посвятить свое время водным процедурам. Сделайте все возможное для того, чтобы провести в ванной, в бассейне или даже в море, если получится, как можно больше времени.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 08 июля 2020 года для Стрелецов

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день вам может пойти на пользу забота об улучшении своего кровообращения. Причем вам вовсе необязательно принимать какие-то специальные лекарства, достаточно просто вести чуть более активный, нежели обычно, образ жизни.

Общий гороскоп для Стрелецов

Не ешьте сегодня на завтрак тяжелой пищи, это поможет вам сохранить хорошее настроение до конца дня. На работе постарайтесь остаться в стороне от излишне горячих дискуссий.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Если даже вас со страшной силой потянет на экзотику — не верьте себе, не поддавайтесь искушению. Сегодня допустима еда только самого традиционного свойства, причем необходимо придерживаться традиций своего края. Если в вашем климатическом поясе принято кушать лягушек — не здоровье, в противном же случае рекомендуется ограничиться мясом более обыденного с точки зрения кулинарии животного. Кстати, напитки лучше тоже выбирать стандартные.

Любовный гороскоп для Стрелецов

В этот день ваш любимый человек будет стараться добиться от вас какой-то определенной реакции на его слова или действия, однако совсем не факт, что у него это получится. Возможно, вы просто не разглядите его намерений, а может быть, не захотите их видеть. Вы уверены, что поступаете правильно?..

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня вас ожидает множество трудностей, но не стоит сразу падать духом. Для начала, распишите себе план работы, может быть, что-то удастся перепоручить. Делайте всё очень сдержано и чётко, тогда вы сумеете сэкономить массу времени. И даже если придётся немного задержаться на работе, по крайней мере, вы со всем справитесь.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 08 июля 2020 года для Козерогов

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вы будете до неприличия рассудительны и практичны. Не стоит быть столь усердным, вспомните о радостях жизни.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодняшний день будет для вас не слишком удачным в профессиональном плане. Постарайтесь сейчас не попадаться шефу на глаза и уж тем более заговаривать с ним по поводу увеличения вашего оклада. К сожалению, все его мысли будут заняты не вами.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Нынче полезно проводить различные процедуры для лица, в том числе направленные против морщин, это сейчас будет особенно эффективно. Дома тоже не забывайте правильно ухаживать за собой.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

При желании вы сможете изготовить настоящий шедевр, но горе тому, кто наберет в это время ваш телефонный номер или, того хуже, вломится на кухню с вопросом "а что у нас на ужин?". Если же собственноручные кулинарные экзерсисы в ваши планы не входят, просто уходите с едой в самый дальний и темный угол. Иначе непременно найдется желающий подсесть рядом и довести вас до несварения желудка светской беседой.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня ваш бывший любимый человек одобрит или не одобрит своего заместителя на его роль. Вполне возможно, вам не очень интересно его мнение, однако выслушать его все же придется, каким бы необъективным с вашей точки зрения оно ни было. Следовать данным вам советам вовсе не обязательно.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 08 июля 2020 года для Водолеев

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня вы будете слишком агрессивны и раздражительны, что на вас совсем не похоже. Такое впечатление, будто бы вы решили участвовать в конкурсе на звание "Карьерист года". Успокойтесь немного, от вашей раздражительности дела не выиграют, разберитесь со всем спокойно и без нервов.

Общий гороскоп для Водолеев

Запаситесь парочкой хороших отмазок, сегодня вам, возможно, придется оправдываться. Можно, конечно, попытаться объяснить, что претензии к вам не совсем обоснованны, однако в некоторых случаях проще и быстрее бывает демонстративно покаяться в грехах, а потом сделать все по-своему.

Любовный гороскоп для Водолеев

Не стоит так волноваться за любимого человека и рисовать себе в воображении страшные картины его настоящего и будущего. Да, в этот день следовать данному совету будет сложновато, однако для сохранения и ваших нервов, и нервов вашей половинки — просто необходимо.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Хороший день, чтобы поучиться избавляться от своей нервозности. Нынче Водолеи могут даже достичь нирваны — правда, не все, а лишь прошедшие по этому пути достаточно далеко. Однако труден лишь первый шаг.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Этот день хорош для мелких форм. Маленькие сандвичи, канапе, тарталетки с салатом и прочие некрупные единицы еды в вашем исполнении будут исключительно удачны. Одно плохо — возни много, а съедается как-то незаметно.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 08 июля 2020 года для Рыб

Гороскоп здоровья для Рыб

Нынче последите за своим меню, вероятно, стоит внести некоторое разнообразие в свой рацион за счет различных легких блюд из овощей, а вот от тяжелой пищи сейчас следовало бы отказаться.

Бизнес-гороскоп для Рыб

От вашего отношения к делу сегодня будет зависеть очень и очень многое, так что гоните прочь мрачные мысли о жизненной неопределённости и безысходности! Это абсолютно не в вашем духе. Кроме этого, не в ваших же интересах пускать на самотек дела, иначе потом вы рискуете потерять хорошие деньги.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вам стоит отдохнуть от общества вашего любимого человека и ненадолго посвятить себя чему-то менее романтичному, но несколько более полезному. Например, учебе или чтению книги, до которой так давно не могли добраться. Да и вашему любимому человеку свободное время не помешает.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вам не стоит давать никаких обещаний. Вероятность того, что вы сможете их исполнить, не слишком велика, а вот неприятностей в связи с этим можете огрести немало.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Вряд ли у вас сегодня найдется достаточно времени для того, чтобы спокойно и со вкусом поесть. Увы и ах... Употребление в пищу изысканных блюд лучше отложить на другой день. Сегодня же вашей пищей могут стать пицца, гамбургер, мороженое. Если повезет — тарелка супа в первой попавшейся забегаловке. Главное, чтобы такое меню не стало ежедневным. А то ведь и до гастрита недалеко.