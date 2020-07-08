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Курс валют на сегодня 8 июля - доллар дешевеет, евро дешевеет

Экономика | Читати новину українською
Курс валют на сегодня 8 июля - доллар дешевеет, евро дешевеет

На среду, 8 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 8 июля цена доллара США составит 26 гривен 93 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 2 копейки меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 41 копейка, что в свою очередь на 31 копейка меньше чем в вторник, 7 июля.

В вторник, 7 июля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.94/26.915 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.42/30.39 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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