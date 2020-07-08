Готов нести ответственность - Зеленский оказался в эпицентре нового скандала

Глава государства Владимир Зеленский вляпался в очередной резонансный скандал. После того, как Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций, украинский президент признался, что допустил нарушения и в прошлом году не задекларировал изменения в имущественном состоянии. Речь идет о покупке и продаже облигаций внутреннего госзайма. Зеленский лично уведомил НАПК о произошедшем и заявил, что готов понести ответственность за нарушение закона. Как известно, НАПК выписало Зеленскому два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Материалы обещают передать в суд. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ и пресс-службу НАПК.

Зеленский уточнил, что в 2019 году его семья получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в общей сумме 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. А согласно законодательству, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения.

"Все граждане Украины равны перед законом, и я готов нести ответственность за нарушение в соответствии с действующим законодательством", — пояснил свою позицию глава государства.

Накануне глава НАПК Александр Новиков составил и вручил Зеленскому два протокола в связи с административными нарушениями по статье 172-6 КоАП. Соответствующие материалы будут переданы в суд. В НАПК подтвердили, что президент лично сообщил о факте нарушения. В то же время президента Украины нельзя привлечь к ответственности во время пребывания его в должности.

Напомним, это не первое нарушение закона Украины Зеленским за последнее время. В прошлом месяце скандал возник из-за нарушение Зеленским карантина во время визита украинского лидера и других чиновников в Хмельницкий. После появления в соцсетях фото, на которых Зеленский пьет кофе в одном из заведений в окружении чиновников, среди которых был и главный санитарный врач Виктор Ляшко, украинцы обратили внимание на то, что все присутствующие были без защитных масок или респираторов, а следовательно — они нагло проигнорировали карантин. Кроме того, не забыли внимательные пользователи сети и о том, что заведения общественного питания разрешили обслуживать клиентов в залах только с 5 июня, а до этой даты кафе обязаны были продавать кофе только с собой на вынос и работать только на открытом воздухе.

Зеленский сразу признал свою вину, но главный санитарный врач Виктор Ляшко стал утверждать, что это был просто контроль и проверка заведения. Несмотря на это, полиция составила протокол о нарушении правил карантина Зеленским, Ляшко, руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, его первым заместителем Сергеем Трофимовом и других чиновников, которые пили кофе в кафе Хмельницкого вместе с президентом. Сумма предполагаемого штрафа для Зеленского достигает от 17 до 170 тысяч гривен, такой объем связан с тем, что он — чиновник. Также привлекается к ответственности владелец кафе, нарушивший правила карантина.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский решил заплатить штраф за нарушение карантина независимо от решения суда.