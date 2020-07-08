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Выйти из соглашения - Зеленский принял важное решение

Политика | Читати новину українською
Выйти из соглашения - Зеленский принял важное решение Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Владимир Зеленский продолжает курс на выход Украины из СНГ. Так как сейчас Украина юридически уже не является государством-членом СНГ, но все еще имеет статус государства-основателя и государства-участника, он вывел страну из еще одного соглашения Содружества Независимых Государств. Соответствующий указ уже подписан президентом. Его опубликовала пресс-служба ОПУ, сообщает ONLINE.UA.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 54 Венской конвенции о праве международных договоров и статьей 8 Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств, постановляю: Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств, совершенной 5 декабря 2012 в Ашхабаде", — говорится в указе Зеленского.

Также Зеленский поручил Министерству иностранных дел уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из этого соглашения.

Выйти из соглашения - Зеленский принял важное решение (1)

Напомним, СНГ – это Содружество Независимых Государств, которое основали его после распада СССР. Это Содружество предусматривало тесное политическое и экономическое сотрудничество постсоветских стран, что было закреплено десятками соглашений. В СНГ входит и Россия, в связи с чем Украина, после вооруженного нападения РФ и оккупации Крыма и Донбасса, решила выйти из Содружества. В прошлом году было приостановлено действие шести международных договоров, заключенных в рамках СНГ. Кроме того, Кабинет министров приостановил действие военного соглашения в рамках СНГ. Также планируется выход из Соглашения о сотрудничестве государств-участников в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетингових центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кулеба назвал СНГ клубом неудачников, в котором не место Украине.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, указ, СНД, договор, Украина, новости политики
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Обновлено:11:11, 08.07.2020

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