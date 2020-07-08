На скандального иностранного лидера подадут в суд из-за коронавируса - что случилось

Президент Бразилии Жаир Болсонару недавно сдал положительный тест на
Инициатором иска устойчивое местная ассоциация прессы. Они обвинили государственного лидера в создании риска массового заражения, потому что тот организовал целую пресс-конференции.
По словам главы ассоциации Паулу Жерониму де Соуза, Болсонару "нарушил рекомендованный врачами режим изоляции". Тот якобы действовал преступным образом, поскольку знал о своем диагнозе.
Журналисты считают, что президент виновен в нарушении сразу двух статей уголовного кодекса страны. Первая связана с распространением инфекции и карается заключением до четырех лет и штрафом.
Напомним, о положительный результат теста на коронавирус Болсонару объявил вечером во вторник, 7 июля. Он пришел в маске на пресконференции.
Бразильского президента нещадно критиковали за его утверждение о пандемии
Политика неоднократно замечали в компании сторонников без соблюдения никаких эпидемических правил. Тест на
По состоянию на 8 июля Бразилия догоняет США по уровню распространения инфекции. Там установили 1,6 миллиона диагнозов при более 66 тысячах смертей. Недавно страна установила абсолютный антирекорд в 54 тысячи новых случаев за сутки, однако ее впоследствии превысили американские 55 тысяч.
Как сообщал ONLINE.UA в апреле президент Жаир Болсонару уволил главу Минздрава Луиса Энрике Мандетту. По данным медиа, между двумя топ-чиновниками продолжался жесткий конфликт. Министр призвал к введению жестких ограничительных мер на фоне пандемии.