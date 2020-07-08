На скандального иностранного лидера подадут в суд из-за коронавируса - что случилось

Президент Бразилии Жаир Болсонару недавно сдал положительный тест на COVID-19 и объявил об этом на пресс-конференции. В ближайшее время на него могут подать в суд журналисты. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на бразильские сми.

Инициатором иска устойчивое местная ассоциация прессы. Они обвинили государственного лидера в создании риска массового заражения, потому что тот организовал целую пресс-конференции.

По словам главы ассоциации Паулу Жерониму де Соуза, Болсонару "нарушил рекомендованный врачами режим изоляции". Тот якобы действовал преступным образом, поскольку знал о своем диагнозе.

Журналисты считают, что президент виновен в нарушении сразу двух статей уголовного кодекса страны. Первая связана с распространением инфекции и карается заключением до четырех лет и штрафом.

Напомним, о положительный результат теста на коронавирус Болсонару объявил вечером во вторник, 7 июля. Он пришел в маске на пресконференции.

Бразильского президента нещадно критиковали за его утверждение о пандемии COVID-19 и нежелание действовать жестко для преодоления сложной ситуации. Он утверждал, что не хочет катастрофы для экономики и трудоустройства граждан.

Политика неоднократно замечали в компании сторонников без соблюдения никаких эпидемических правил. Тест на COVIC-19 стал не первым для него, уже раньше ходили слухи о положительный результат.

По состоянию на 8 июля Бразилия догоняет США по уровню распространения инфекции. Там установили 1,6 миллиона диагнозов при более 66 тысячах смертей. Недавно страна установила абсолютный антирекорд в 54 тысячи новых случаев за сутки, однако ее впоследствии превысили американские 55 тысяч.

Как сообщал ONLINE.UA в апреле президент Жаир Болсонару уволил главу Минздрава Луиса Энрике Мандетту. По данным медиа, между двумя топ-чиновниками продолжался жесткий конфликт. Министр призвал к введению жестких ограничительных мер на фоне пандемии.