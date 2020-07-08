СБУ поймала куратора "ДНР" - детали ошеломляющей операции

СБУ провела операцию по задержанию одного из кураторов так называемой "ДНР". Преступник работал с представителями ГРУ РФ в течение последних шести лет, с 2014-го . Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные службы.

По информации силовиков, задержание произошло в Киеве. Внештатный российский шпион причастен к созданию "разведывательного управления ДНР" и других подразделений в ОРДЛО. Его подозревают по статье УК о создании террористической группировки.

"В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров К., которые раскрывают детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР". Фигуранты записей в своих разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других", — добавили в СБУ.

Также у силовиков есть записи разговора упомянутого К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским, которого знают также под позывным "Хмурый", и Леонидом Харченко с позывным "Крот", Эти лица фигурируют в расследовании относительно сбития рейса MH17 в июле 2014 года, их объявили в международный розыск.

Напомним, российская агрессия против Украины продолжается с начала 2014 года. После оккупации Крыма наемники и кадровые военнослужащие "братской" страны вторглись на Донбасс. На протяжении развязанной войны погибли более 3 тысяч мирных жителей и столько же украинских военнослужащих. Около 1,8 миллиона человек покинули родной регион.

Как сообщал ONLINE.UA, длительное время в Украине наблюдают обострение на Донбассе — боевики не унимаются и активно обстреливают позиции Объединенных сил. Под огнем врага во вторник, 7 июля, украинские бойцы понесли потери. Враг совершил 7 обстрелов, 4 бойцы ВСУ получили ранения.