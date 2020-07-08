Украина экстренно готовится к полномасштабному наступлению - что известно

Российский глава Владимир Путин демонстрирует всему миру, что не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей, поэтому уже в ближайшей перспективе Россия может начать новое масштабное наступление против Украины, об угрозе которого ранее заявила разведка Минобороны и западные военные эксперты. Украинские военные не исключают, что Россия пойдет на прорыв в Херсонской области из Крыма, чтобы обеспечить заполнение Северо-Крымского канала из-за серьезного ухудшения ситуации с водой на аннексированном полуострове. К наступлению российских военных активно готовятся в Украине. В Херонской области наращивают присутствие вооруженных сил. По этому вопросу туда 8 июля выезжает комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, чтобы рассмотреть комплекс мер, которые нужны для того, чтобы Херсонщина была защищена. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает ONLINE.UA со ссылкой на Крым.Реалии.

"В последнее время звучит много вопросов о возможной угрозе страны-агрессора со стороны временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя. Мы активно в последнее время общаемся по этому поводу с руководством оперативного командования "Юг", Генеральным штабом. Мы способствуем тому, чтобы те подразделения Вооруженных сил, которые размещены на территории нашей области, чувствовали себя комфортно, чтобы вооруженные силы наращивали свое присутствие в нашей области", – сообщил глава Херсонской ОГА.

Гусев не уточнил, где будет проходить выездное заседание комитета ВРУ, но подчеркнул, что комплекс мер по защите Херсонсокй области в связи с нарастающей угрозой военного вторжения России готовится.

Напомним, несколько дней назад главное управление разведки сообщило, что в сентябре 2020 году Россия проведет стратегические учения "Кавказ — 2020" вблизи украинских границ. Разведка не исключает вариант, что во время учений РФ в своем стиле может прибегнуть к новым наглым провокациям. Кроме того, уже изучается сценарий, когда состоятся и широкомасштабные военные действия против Украины. Что важно понимать, учения пройдут на многих полигонах, в том числе в оккупированном Крыму и в Южном военном округе ВС РФ вблизи границы с Украиной. В Минобороны Украины допускают, что осенние военные учения Кавказ 2020 будут использованы российским руководством для демонстрации военной мощи Украине и государствам Европы, а также что эти учения следует рассматривать как элемент давления на нашу страну.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что если Россия пойдет на полномасштабную военную конфронтацию против Украины, то будет много потерь.