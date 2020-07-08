Уже провели переговоры - украинцев порадовали обнадеживающими новостями

Мировые ученые выявили эффективность препарата "Ремдесивир" в лечении коронавирус COVID-19 . В Министерстве здравоохранения Украины сейчас продолжаются переговоры о массового приобретения этих лекарств. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра Максима Степанова.

По словам чиновника, украинские специалисты уже внесли препарат в протокол лечения новой инфекции.

"Я считаю, что у нас хороший протокол, и мы это можем увидеть по эффективности лечения по показателям и процентом летальности, самый низкий в Европе. Что касается использования этого препарата, он не был доступен с точки зрения продажи, его производит американская компания. Сейчас мы уже провели переговоры с компаниями, которые получили лицензию от этой американской компании, и рассчитываем на закупку этих лекарств. Предварительно есть договоренность о его закупку в количестве, рассчитанном на лечение 8 тысяч пациентов", — объявил он во время брифинга 8 июля.

Напомним, по состоянию на утро 8 июля по всей Украине подтвердили 50 414 диагнозов COVID-19 . Общее количество увеличилось на 807 за предыдущие сутки.

Смертельных случаев от начала эпидемии в стране обнаружили 1 306. Выздоровели уже 23 119 украинцев.

Разработка полноценной вакцины против коронавирус еще продолжается. Клинические испытания и организация массового изготовления требует времени.

Как сообщал ONLINE.UA, Европейская комиссия наконец дала условное разрешение на продажу лекарственного средства "Ремдесивир", таким образом сделал его первым лекарственным средством, разрешенным на уровне ЕС для лечения коронавирус. Стоит обратить внимание на то, что разрешение выдано в соответствии с ускоренной процедуры после рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) с последующим принятием государствами-участниками.