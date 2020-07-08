НАТО срочно направили корабли в Черное море - в России запаниковали

В НАТО продолжают демонстрировать команде российского лидера Владимира Путина, что не прекратят поддерживать безопасность в черноморском регионе и не собираются закрывать глаза на противоправные действия России, нарушающие все нормы международного морского права. Накануне в акватотрию Черного моря вошла постоянная минно-тральная группа сил первоочередного задействования НАТО в составе плавучей базы снабжения "Алиакмон" ВМС Греции, тральщиков искателей мин "Тамбре" ВМС Испании, "Гаэта" ВМС Италии. В России нервно отреагировали на появление новые кораблей НАТО в Черном море. Вооруженные силы РФ устроили за ними слежку, сообщает ONLINE.UA.

В Национальном центре управления обороной РФ заявили, что силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями военных кораблей НАТО. Там обвинили Альянс в психологическом давлении на Россию и пригрозили проверкой законности нахождения кораблей и судов НАТО в Черном море. У Путина намекнули на то, что мгновенно применят противоракетную оборону и флагман ЧФ ракетный крейсер "Москва" в ответ на любую провокацию натовцев.

Важно отметить, что в период вхождения кораблей НАТО в Черное море из черноморской акватории вышел американский ракетный эсминец Porter, который находился там с 17 июня. Военные корабль США также вызвал обеспокоенность у России, в связи с чем силы Южного военного округа РФ постоянно контролировали его действия. Как известно, эсминец вошел в воды Черного моря, чтобы усилить взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО. Корабль принял участие в совместных учениях с кораблями Болгарии, Грузии, Румынии и Турции. Там также присутствовал американский десантный корабль-док ВМС США Oak Hill.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что НАТО срочно направили боевые корабли в Атлантику. В их числе: пять подлодок, пять боевых кораблей, а также пять патрульных противолодочных самолетов из шести стран-членов НАТО, в том числе из США, Великобритании, Франции, Канады, Германии, Норвегии и Исландии.