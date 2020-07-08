Деньги есть - Зеленский дал громкое обещание украинцам

В среду, 8 июля, украинский глава Владимир Зеленский срочно отправился в Луганскую область, гже уже третий день бушуют лесные пожары. Он оценил ситуацию на месте и пообещал местным жителям по 300 тысяч гривен компенсации за потерянное жилье. На это потребуется 50 млн гривен, которые, как уверил президент, есть в бюджете и решение по их перечислению людям Кабмин примет уже сегодня. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

"По поводу компенсации – сейчас идет заседание правительства параллельно. Надо понять, сколько нужно. То, что я сейчас услышал предложение, что надо быстро 50 миллионов – они есть в Кабмине, чтобы перечислить, чтобы помочь людям. Самое главное, условия, в которых они живут", — заявил Зеленский.

Украинский глава отметил, что сейчас важно очень быстро подсчитать, сколько нужно средств людям, которые все потеряли, – хозяйство, документы, деньги. Он поручил сделать расчеты и в кратчайшие сроки предоставить людям компенсации.

Также Зеленский сообщил, что сейчас решается вопрос предоставления временного жилья людям. В частности, рассматривают возможность поселения в пансионатах. Помощь по временному расселению людей предложила Харьковская область.

Кроме Зеленского, на место пожаров в Луганской области выехал глава МВД Арсен Аваков и председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. Аваков доложил президенту, что есть три очага, где идет локализация пожара. Для их тушения принято решение использовать авиацию.

По предварительным оценкам, на данный момент на Луганщине выгорело около 5 тысяч гектаров леса. В результате пожаров в поселках Александровка, Смоляниново, Гречишкино, Новоахтарка Новоайдарского района более тысячи домов остались без света и газа. Огнем уничтожено сотни домов. В больницах находятся 22 человека, двое из них находились в реанимации. Вследствие большого пожара в Луганской области погибли 5 человек.

В Нацполиции назвали основные версии возникновения масштабных пожаров на Луганщине. Среди основных причин — погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

Напомним, масштбаный пожар в Лушанской области начался 6 июля в результате возгорание сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района Луганской области. На данный момент огонь охватил Боровское, Ахтырское и Капитановское лесничества. Пожар добрался до жилого сектора поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. К тушению привлечены более тысячи человек и сотни единиц техники, в том числе 2 самолета АН-32 П. На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что недавно в Киеве прогремел взрыв в девятиэтажном доме, в результате которого произошел обвал нескольких этажей.