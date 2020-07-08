Подготовить разум - будущий оппонент Ломаченко поразил откровенным заявлением

Вскоре украинский боксер-чемпион Василий Ломаченко выйдет на ринг против американца Теофимо Лопеса. Его оппонент выступил с новым заявлением о своей подготовке. Об этом сообщает ONLINE.UA с ссылкой на канал в YouTube vRINGe VISION.

По словам чемпиона IBF в легком весе, подготовка требует особой концентрации, поскольку на трибунах может не быть болельщиков. Он требует дополнительной адаптации, чтобы заставить себя работать на 100% и осознать, что бой — официальный несмотря на странные условия.

"Нужно просто подготовить свой разум в лагере", — пояснил Лопес.

Впрочем, спортсмен будет до последнего верить, что организаторам необходимо приложить максимум усилий для наличия фанатов в зале. В то же время боксеры получат гонорары, даже если их не будет.

В команде Ломаченко недавно якобы объявили о готовности боксера драться на ринге даже без болельщиков.

Промоутер Боб Арум, возглавляющий компанию Top Rank, заявил, что поединок со зрителями — лучший вариант. Он пояснил, это связано прежде всего с большими гонорарами бойцов.

Напомним, бой Ломаченко — Лопес должен был состояться 30 мая этого года. Его отменили и отложили на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19 и вынужденный карантин. Такая судьба постигла много других спортивных событий, в том числе и боксерских дуэлей высшего уровня.

Сейчас провести бой украинца и американца планируют 19 сентября.

Как сообщал ONLINE.UA, спортивное издание The Ring составил новый рейтинг лучших боксеров современности. В нем нашлись места сразу для двух украинских чемпионов — Александра Усика и Василия Ломаченко. Последний занял вторую строчку, сразу за лидером Саулем Альваресом.