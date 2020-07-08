Германия внезапно обратилась к Украине из-за Крыма - что случилось

Власти Германии срочно обратились к официальному Киеву и заявили о том, что Берлин остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и как не признавал, так и не признает оккупацию украинского Крыма Россией. Об этом говорится в заявлении посольства Германии в Украине, где отрегировали на на визит немецких депутатов Европарламента в Крым на референдум об "обнулении" президентских сроков российского президента Владимира Путина. Немецкие дипломаты подчеркнули, что это была частная поездка депутатов, сообщает ONLINE.UA.

"К сожалению, мы тем временем узнали, что также немецкие депутаты приняли участие в визите. Мы тоже хотим подчеркнуть: это была частная поездка. Позиция Федерального правительства остается непоколебимой. Мы не признаем аннексию Крыма, которая нарушает международное право", — заявили в немецком посольстве.

На жаль, ми тим часом дізналися, що також

Важно отметить, что за визит евродепутатов в оккупированный Крым, где Путин устроил незаконный референдум о внесении изменений в Конституцию РФ, осудили и в Евросоюзе. В ЕС утверждают, что никого не уполномочивали ни наблюдать, ни комментировать "голосование" по внесению поправок в Конституцию России, в том числе в оккупированном Крыму. В Европарламенте, комментируя скандальную ситуацию, настаивают, что визит евродепутатов носит "частный характер".

Также Евросоюз обратился к Украине и уверил, что не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, а также осуждает проведение голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое завершилось 1 июля, и которое произошло на Крымском полуострове с нарушением международного права.

Стоит обратить внимание на то, что позицию ЕС поддержали уже многие страны, которые решили защитить официальный Киев. Так, в Великобритании публично заявили, что не признают голосования за поправки в Конституцию РФ на территории аннексированного Россией Крыма. С аналогичным заявлением выступила также команда канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В Берлине напомнили Путину, что стоят на стороне Украины и то, что Крым — это Украина.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина жестко ответила на скандальное решение ЕС по Крыму.