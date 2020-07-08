Боевики "ДНР" устроили циничную выходку против украинцев - что случилось

Украинская сторона уже длительное время поддерживает движение через отдельные КПВВ на линии разграничения. Оккупанты тем временем регулярно блокируют передвижение пассажиров, не давая им выехать из ОРДЛО или наоборот въехать. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Государственную пограничную службу.

По официальным данным, блокировка длится на КПВВ "Марьинка" по состоянию на среду, 8 июля.

"Вчера по гуманитарному коридору Донецк-Курахово с временно оккупированной территории прибыла лишь один человек — гражданин Германии, которого террористы все-таки выпустили", — объявили пограничники.

Распоряжение командующего Объединенных сил предусматривает пропуск граждан через три контрольные пункты, в том числе и упомянутую "Марьинку". Другие КПВВ, которые работают — "Станица-Луганская" и "Новотроицкое". В целом за прошедшие сутки на линии разграничения на Донбассе пересекли 1,2 тысячи человек.

"Все граждане, прибывающих с временно оккупированной территории, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение "Действий дома" или, с их согласия, двухнедельную обсервацию в лечебных заведениях, определенных органами местной власти. От обязательной самоизоляции (обсервации) освобождаются лица, которые следуют через линию разграничения для сдачи внешнего независимого оценивания при наличии подтверждающих документов", — напомнили в ГПСУ.

Еще в конце июня украинцы могли попасть в ОРДЛО исключительно через "Станицу Луганскую". Боевики-оккупанты блокировали работу других пунктов еще с середины прошлого месяца.

Как сообщал ONLINE.UA, украинские власти упростили правила пересечения границы. Согласно постановлению Кабмина от 25 июня, во время пересечения государственной границы, а также линии разграничения на Донбассе и в Крыму, люди будут освобождаться от обязательной самоизоляции и обсервации, если пройдут тест на коронавірусну болезнь методом ПЦР и он покажет отрицательный результат.