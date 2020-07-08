У Путина готовят новое скандальное решение против Украины

Команда российского президента Владимира Путина продолжает шокировать скандальными решениями против Украины, которые возмущают не только официальный Киев и международное сообщество, но и самих россиян. На этот раз в Госдуме РФ решили принять закон, который приравнивает к экстремизму действия, направленные на нарушение территориальной целостности страны, в том числе отчуждение части ее территории. Это значит, что за призыв вернуть оккупированный Крым Украине, Курильские острова Японии, а Калининград Германии, в России будут жестко наказывать. За публичные призывы, в том числе в соцсетях, будут штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей либо отправлять в колонию на срок до четырех лет. За нарушение территориальной целостности России предусмотрено от 6 до 10 лет лишения свободы, передает ONLINE.UA.

В пресс-службе комитета по госстроительству и законодательству РФ уточнили, что новый законопроект подготовлен для закрепления новых норм Конституции, по которым не допускаются действия, направленные на отчуждение территорий страны. Его хотят принять уже жо конца июля.

Таким образом у Путина в очередной раз хотят продемонстрировать миру, что не собираются следовать международному законодательству и возвращать аннексированный Крым Украине. В новой путинской конституции ведь уже прописали приоритет российского законодательства над международным — теперь Конституционный суд РФ сможет блокировать исполнение решений международных организаций, если посчитает их "антиконституционными".

Россияне возмущены скандальными инициативами депутатов, которые работают только в угоду Путину и готовят для интересные для него законопроекты, напрочь забыв об экономической ситуации в РФ. Они не исключают, что Госдума готовит новую благоприятную почву для президента, который вероятно уже присмотрел новые территории для захвата.

"То есть можно прихватить чужой территории и ставить под вопрос это нельзя. Путин там еще кусок соседской территории присмотрел что ли?", "Других вопросов больше нет: и с экономикой — реактивными темпами "растет", и с медициной все тип-топ, а про образование и говорить нечего", "У границы с Украиной,от Приднестровья до Беларуси, размещено 28 батальонов и 87 000 солдат. Для защиты территориальной целостности страны?", — комментируют инициативу депутатов россияне.

Напомним, 1 июля в России завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ, одной из которых было "обнуление" президентского срока Владимира Путина. За проголосовали 77,92%, против — 21,27%. Таковы данные привела ЦИК РФ по итогам обработки протоколов. В целом по России, по данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% проголосовавших.

Важно отметить, что новая конституция РФ вступила в силу с 4 июля. Хотя в ней немало говорится о народе, саму конституцию переписали под президента Владимира Путина — это ни для кого не секрет. Стоит обратить внимание на то, что обновленную конституцию России опубликовали на официальном портале правовой информации с шокирующей ошибкой — в первом варианте публикации ее назвали "конституция Президента Российской Федерации". И только потом исправили на "конституция Российской Федерации".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз разнес вдребезги новый указ Путина относительно Украины, которым большая часть оккупированного Крыма и город Севастополь были добавлены в перечень приграничных территорий Российской Федерации, где лица без российского гражданства не могут владеть землей.