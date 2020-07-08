Будем в хорошем состоянии - Трамп шокировал новым заявлением о коронавирусе

Каждый день в Соединенных Штатах регистрируют десятки новых случаев COVID-19 . Тем временем президент Дональд Трамп объявил, что эпидемия будет преодолена в ближайшее время. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Full Court Press.

По его словам, все закончится за несколько следующих недель.

"Я считаю, что через две, три или четыре недели, когда мы встретимся в следующий раз, мы будем в очень хорошей форме", — считает Трамп.

Он подчеркнул, отдельные штаты действительно потерпели мощных вспышек, хотя изначально ситуация там была достаточно контролируемой.

"Но со всеми усилиями, которые мы предпринимаем, со всеми лекарствами, которые сейчас готовятся и, в конце концов, с появлением вакцины мы очень скоро будем в хорошем состоянии", — добавил президент.

В то же время Трамп раскритиковал прогнозы эксперта Энтони Фаучи — директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США. Тот считал, количество новых случаев может возрасти до 100 тысяч за сутки.

Американский лидер отметил, что Фаучи якобы советует делать неправильные вещи. Например, эксперт не рекомендовал закрывать сообщение с Китаем, однако в Белом доме это все равно сделали, что позволило предотвратить большую смертность.

По состоянию на 8 июля в США зарегистрировали около 3 миллионов случаев COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, племянница действующего американского лидера Мэри Трамп через суд пытается получить разрешение на выход своей книги, в которой она планирует обнародовать шокирующие данные о главы Белого дома. Согласно последним данным, книга имеет красноречивое название "Слишком много и никогда не хватает: как моя семья создала самого опасного человека в мире".