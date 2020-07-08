Агрессия не утихает - в Минобороны раскрыли неутешительные новости

В Министерстве обороны заявили о неослабевающем обострении на Донбассе. Украинская сторона зарегистрировала 6 обстрелов с начала суток в среду, 8 июля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальное возведение Минобороны.

По обнародованным данным, ни один украинский боец не получил ранения за текущие сутки.

"От начала суток агрессия российско-оккупационных войск не утихает до полудня учтено 6 вражеских обстрелов", — подчеркнули в Минобороны.

По данным командования, на Луганском направлении зафиксировали обстрелы под Хутором Свободным и Оріховим, боевики использовали разнообразные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В то же время на Донецком направлении еще ночью враг обстреливал опорные пункты Объединенных сил под Марьинкой. Два инцидента зафиксированы с использованием гранатометов различных систем.

"Также дважды враг утром был активен на подступах к Авдеевки, при этом выпустил по наших защитниках города 7 мин 120-го и 12 мин 82-го калибров, вел огонь из пулеметов и стрелкового оружия", — добавили в ведомстве.

Украинская сторона отвечала противнику из имеющегося штатного вооружения, чтобы подавить провокационный огонь. О потерях среди оккупантов нет точных данных. Сегодняшнюю ситуацию назвали контролируемой.

Напомним, уже длительное время боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" ведут систематические обстрелы украинских позиций. Недавно в командовании обратили внимание на агрессивность новых выпадов.

Как сообщал ONLINE.UA, украинские военные не исключают, что Россия пойдет на прорыв в Херсонской области со стороны оккупированного Крыма, чтобы обеспечить заполнение Северо-Крымского канала водой через существенное ухудшение ситуации с водоснабжением на анексованому полуострове. К наступлению российских военных активно готовятся в Украине. В Херсонской области наращивают присутствие вооруженных сил.