Пойдут ли дети в школу 1 сентября - у Зеленского наконец дали ответ

Вопрос перехода украинских школ на дистационное обучение в новом учебном году остается открытым. В МОН Украины уверяют, что пока не намерены переводить образовательные учреждения на новый формат обучения, но в СНБО допускают, что это с большой вероятностью может случиться, если будет требовать ситуация с коронавирусом. Свой прогноз о том, пойдут ли дети в школу 1 сентября, сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он отметил, что дети начнут обучение 1 сентября, но в каком это будет формате – пока неизвестно, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Пойдут. Но как — это уже вопрос, который мы проговариваем с новым и.о. министра образования. Есть несколько вариантов", — ответил Ляшко на вопрос, пойдут ли дети в школу 1 сентября.

Замглавы Минздрава отметил, что возможно в начале учебного года придется ограничивать одновременное пребывание детей в классах. По его словам, рассматриваются варианты, что, например, математика будет проходить в классе, а уроки истории — онлайн.

"Спрогнозировать эпидситуацию на сентябрь почти невозможно. Готовимся и к худшим сценариям, дистанционному образованию, к промежуточным вариантам и к полному возвращению детей в школу", — пояснил Ляшко.

Важно отметить, что мэр Киева Виталий Кличко 8 июля на брифинге отметил, что до конца карантина обучение в столице будет дистанционным. По его словам, департамент образования КГГА уже предоставил рекомендации всем учебным заведениям разработать форму дистанционного обучения, но Кличко не исключает, что с 1 сентября в школах может начаться и нормальный образовательный процесс.

Важно отметить, что ранее украинцы обратились к президенту Украины с неотложным требованием. Они настаивают на том, чтобы он запретил дистанционное обучение во всех учебных заведениях страны. Данная петиция уже собрала 25 тыс голосов, поэтому команда украинского лидера должна ее рассмотреть в ближайшее время.

В свою очередь в МОН уверяют, что Министерство образования и науки Украины пока не намерено переводить школы на дистанционное обучение с 1 сентября 2020 года. В ведомстве обращают внимание на то, что это решение будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в парламенте предупредили украинцев, что школы могут перейти на дистанционное обучение с 1 сентября.