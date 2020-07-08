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В США назвали главную угрозу для страны - неожиданные выводы

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В США назвали главную угрозу для страны - неожиданные выводы США (фото — pikist.com)

В разные времена Соединенные Штаты противостояли различным диктаторским режимам и угрозам. По состоянию на 2020 год самой новой угрозой в стране признали Китай. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на BBC.

По словам главы Федерального бюро расследований Кристофера Рэя, именно китайская политика стала наиболее мощной долговременной угрозой за последние годы.

"Шпионаж и кражи, совершенные Китаем, представляют наибольшую долгосрочную угрозу для безопасности США", — добавил он.

Силовик отметил, китайская власть пытается стать единственной мировой сверхдержавой.

Американская сторона начинает вести новую контрразведывательное дело против действий Пекина "каждые 10 часов". Сейчас якобы половина из 5 тысяч таких расследований имеют непосредственное отношение к Китаю.

Рэй отметил, что китайское правительство давит на всех граждан страны, которые ее оставили и заставляет их вернуться.

"Мы говорим о политических конкурентов, диссидентов и критиков, которые стремятся разоблачить нарушения Китая в сфере прав человека", – подчеркнул глава ФБР.

Следует напомнить, между Китаем и США идут сразу несколько конфликтов. Первый связан с вопросами торговли — Вашингтон уже неоднократно вводил дополнительные пошлины на товары из КНР и угрожал расширить эту практику.

В то же время в белом доме также хотят привлечь Пекин к новому договору о сокращении объемов наступательного оружия. Китайская сторона в этом не заинтересована.

Как сообщал ONLINE.UA, европейские дипломаты назвали Китай мощной авторитарной страной, которая только-только поднимает голову. Официальный Брюссель предложил Вашингтону создать новый постоянный формат, который позволит обсуждать новую угрозу.

Источник: ONLINE.UA
Теги: США, Китай, ФБР, шпионаж, полмтика, угроза, конфлікт
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