Украина разорвала еще один договор с Россией - что важно знать

До аннексии Крыма и развязывания войны в Донбассе между Украиной и Россией действовали более 450 двусторонних договоренностей, около 300 из которых действуют до сих пор. 8 июля Кабмин принял решение о прекращении действия еще одного договора — меморандума с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, который был подписан в 2012 году. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Прекращение действия меморандума позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях агрессии Российской Федерации", — прокомментировали решение в Кабмине.

Это не первый договор с Россией, который разрывает Украина после начала вооруженной российской агрессии на Донбассе и оккупации Крыма. В 2019 году Украина прекратила действие Договора о дружбе с Россией. Это было соглашение между Российской Федерацией и Украиной, в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Договор был подписан президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным 31 мая 1997 года. Этот договор вступил в силу 1 апреля 1999 года и каждые десять лет автоматически продлевался на такой же период.

Согласно договору Россия и Украина гарантировали гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, что и своим собственным гражданам, кроме случаев, установленных национальным законодательством государств или их международными договорами. После того, как Россия начала вооруженную агрессию против Украины в 2014 году, оккупировав часть Донбасса и аннексировав Крым, положения этого соглашения были полностью нарушены, что до сих пор отказываются признавать в РФ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский принял важное решение о выходе Украины из соглашения СНГ о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств.