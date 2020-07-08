У Зеленского поставили срочное жесткое требование по Донбассу - в чем дело

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы началось в среду, 8 июля. Украинская сторона выступила с новым требованием срочной на фоне серьезной угрозы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента Украины.

По словам главы ОПУ Андрея Ермака, Киев настаивает на необходимости прекращения огня на фоне катастрофических пожаров на Луганщине.

"Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит в очередной раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущения новых человеческих жертв среди мирного населения", — подчеркнул политик.

На пожаре на Луганщине Ермак обратил внимание перед началом заседания в видеоформате. Инцидент произошел неподалеку от линии разграничения, он спровоцировал несколько жертв.

"Очаги горения наблюдаются в лесных массивах вблизи сел Смолянинове, Капітанове и Вороново. Место чрезвычайного происшествия срочно посетил президент Украины Владимир Зеленский. Ему доложили, что ликвидация возгорания осложняется близостью линии разграничения", — отметили в ОПУ.

Офис считает, сейчас существуют риски распространения пламени на другие населенные пункты в условиях жары. В то же время в Минобороны отмечают обострении на Донбассе, ежедневно оккупационные войска обстреливают украинские позиции.

Как сообщал ONLINE.UA в среду, 8 июля, украинский лидер Владимир Зеленский срочно приехал в Луганской области, уже третий день бушуют лесные пожары. Он оценил ситуацию на месте и пообещал местным жителям по 300 тысяч гривен компенсации за утраченное жилье. На это потребуется 50 млн гривен, которые, как заверил президент, есть в бюджете, решение о перечислении Кабмин примет уже сегодня.