В Украине определились с введением комендантского часа - что важно знать

В Украине определились с введением комендантского часа. 8 июля Кабмин принял соответствующее постановление, которая утвердил новые правила с целью обеспечения реализации положения пункта 5 части первой статьи 8 закона Украины "О правовом режиме военного положения". В этом документе прописано, как будет вводиться комендантский час в стране и установливаться специальный режим светомаскировки в отдельных местностях, где введено военное положение. О важном решении Кабмина сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу правительства.

В новых правилах введения комендантского часа в Украине определены термины — блокпост, комендант, патруль, пропуск, светомаскировка. В документе указано, что комендантский час и установление специального режима светомаскировки вводятся приказом военным командованием или военной администрацией, но только при наличии реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, а также для обеспечения общественного порядка.

Этим же приказом назначается комендант, определяются время, в течение которого действуют комендантский час и специальный режим светомаскировки, границы территории их введения, способы реализации мероприятий по поддержанию правопорядка, порядок движения железнодорожного, автомобильного, морского, речного, воздушного транспорта, порядок создания, функционирования и местонахождение комендатуры и ее состав.

"Для обеспечения контроля над осуществлением мер во время введения комендантского часа создается система пропускного режима и по решению коменданта лицам выдается пропуска. В случае реальной угрозы жизни и безопасности комендант имеет право временно ограничить пребывания, свободу передвижения , въезд/выезд на территорию/с территории, где введен комендантский час", — уточняется в постановлении Кабмина.

Напомним, год назад Зеленский подписал важный указ о внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины. В нем указано, что в случае введения военного положения для формирования военных администраций в населенные пункты отправляются военнослужащие с целью выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с сохранением на военной службе без исключения из списков личного состава.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина экстренно готовится к полномасштабному наступлению России со стороны оккупированного Крыма. В Херсонской области уже наращивают военные силы, так как командование ВСУ не исключает, что если Россия решится на вооруженную конфронтацию, то будет много потерь.