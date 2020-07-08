Чтобы не нервничали - в Кабмине приняли новое неотложное решение

В Кабинете министров решили урегулировать ситуацию с поступлением абитуриентам повесток в военкоматы. На инцидент отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его заявление во время правительственного заседания.

По словам главы правительства, выпускникам необходимо готовиться к поступлению в учебные заведения.

"Я прошу министра обороны и и.о. министра образования лучше скоординировать коммуникацию и саму работу по этому вопросу, чтобы родители и дети не нервничали. Потому что ребята, которые достигли 18-летнего возраста, и хотят вступить в высших учебных заведений, имеют такую возможность получить. И им не стоит бежать сейчас срочно вручать повестки", — отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, призыв на военную службу в будущем надо проводить согласно установленного порядка.

В Министерстве образования и науки уже отреагировали на повестки, которые получили абитуриенты. На официальном сайте ведомства обнародовали объяснения по этому поводу.

В ведомстве утверждают, что инциденты связаны с продлением весеннего призыва до конца июля из-за пандемии COVID-19 . Начало вступительной кампании тем временем перенесли на август.

Руководство министерства обратилось с соответствующим ходатайством к Министерству обороны. Чиновники напомнили, ранее абитуриенты получали повестки уже во время осеннего призыва.

Напомним, коронавирус нарушил привычный уклад жизни украинцев во многих сферах. Даже ВНО проводили с особым режимом в условиях эпидемии.

Как сообщал ONLINE.UA, в среду, 8 июля, Кабмин принял еще одно громкое решение в отношении жителей Донбасса. Правительство приняло постановление, которым распорядился выделить 250 млн гривен для переселенцев из ОРДЛО на приобретение жилья. Их получат 219 переселенцев, которые принимали участие в АТО и ООС.