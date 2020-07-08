В Кабмине сообщили отличные новости пенсионерам

8 июля Кабмин утвердил изменения в бюджет ПФУ на 2020 год, увеличив поступления с госбюджета почти на 30 млн гривен. Эта сумма покроет дефицит Пенсионного Фонда, возникший в связи с повышением пенсий и назначением дополнительных социальных выплат пенсионерам в возрасте от 80 лет. Речь идет о ежемесячной надбавке к пенсии в размере 500 гривен, которую уже начали получать украинцы с 1 апреля. Отличные новости о решение Кабмина сообщила пресс-служба Минсоцполитики, передает ONLINE.UA.

В ведомстве уточнили, что выделенные Кабмином средства были направлены на реализацию принятой правительством 1 апреля 2020 постановления № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году". В Минсоцполитики напомнили, что 80-летним лицам увеличен размер пенсии на 500 грн с 1 апреля, а также в апреле было выплачено единовременное пособие пенсионерам в размере 1000 грн в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса и проведен перерасчет пенсий в связи с увеличением минимального прожиточного минимума. В общем расходная часть бюджета ПФУ выросла на 32 973,4 млн гривен.

Важно отметить, что в ПФУ тем временем проинформировали украинцев, что пенсии за июль в стране выплачиваются согласно установленному графику. На выплаты уже направлено 10,4 млрд гривен с начала месяца.

Напомним, с 1 июля 2020 года в Украине на 91 гривну увеличился прожиточный минимум до 2118 грн. Из-за этого социальные выплаты, которые к нему привязаны, увеличились — это пенсии, пособия по безработице, пособия на детей, зарплаты и алименты. Впрочем, это не последнее повышение в 2020 году. С 1 декабря 2020 года прожиточный минимум выростет до 2189 гривен.

В ПФУ сообщили, что пенсионерам уже проведен автоматический перерасчет выплат в связи с увеличением минимального прожиточного минимума. Выплата пенсий началась с 4 июля.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине продолжается пенсионная реформа, в рамках которой пенсионерам приготовили новый сюрприз. Теперь для назначения пенсии по достижению соответствующего возраста гражданам не нужно обращаться непосредственно в органы ПФУ — выплаты будут назначать автоматически. Такая услуга начала работать уже с 1 июля 2020 года.