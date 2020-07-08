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Кремль теряет деньги - стало известно о новой проблеме Путина

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Кремль теряет деньги - стало известно о новой проблеме Путина Нафта (фото — wallpaperflare.com)

Наиболее массивной частью прибыли РФ в течение последних десятилетий стала нефть и газ, которые страна экспортирует. В то же время последние месяцы отметились катастрофическим падением цен на "черное золото". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские СМИ.

По обнародованным данным, падение в мае российских доходов в этой отрасли стало почти трехкратным — до 3,6 миллиарда долларов США по сравнению с периодом 2019 года.

Известно, что РФ увеличила объем проданной нефти на 1%, что отражено в данных Федеральной таможенной службы.
Министерство финансов страны утверждает, что средняя цена нефти марки Urals выросла в мае соответственно до апреля на 70%. Впрочем, цена по сравнению с весной 2019 года осталась в 2,3 раза ниже.

Показатель составил 31,03 доллара за баррель. В мае-2019 один баррель Urals продавали за 70,93 доллара.

Таможенная служба утверждает, что экспорт нефти из России в денежном эквиваленте по итогам мая снизился на 19% по сравнению с апрелем. В то же время в физическом отношении он упал на 11,7%.

По итогам периода с января до мая экспорт российских ресурсов снизился на 3,3% к аналогичному периоду прошлого года. Сейчас он составляет 104,44 миллиона тонн. В денежном выражении падение составило 32,6% — до 33,6 миллиарда долларов.

Как сообщал ONLINE.UA, на мировом рынке нефти назревает большая война. Саудовская Аравия вновь выступила с жестким ультиматумом, пригрозив рекордно обвалить цены на нефть, если Ангола и Нигерия не сократят ее добычу в рамках соглашения ОПЕК+. Жесткая позиция фактического мирового лидера по добыче нефти может привести к новой ценовой войны с серьезными последствиями.

Источник: ONLINE.UA
Теги: нефть, Россия, економіка, энергетика, Кремль, экспорт
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