Генпрокурор Венедиктова внезапно изменила решение относительно Порошенко - первые подробности

8 июля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова приняла решение о прекращении досудебного расследования в отношении бывшего президента Петра Порошенко по делу о назначении первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом стало известно в ходе судебного заседания Печерского суда, где сегодня должны были избрать меру пресечения для Порошенко. Адвокат Порошенко Илья Новиков сообщил, что Венедиктова подписала сегодня соответствующий документ, который был вручен защите в ходе судебного заседания для ознакомления. Это решение, по его словам, стало весьма неожиданным, так как накануне Генпрокуратура решила продлить следствие на три месяца, до 10 октября. В ходе заседания прокурор по делу Порошенко также заявил, что избирать меру пресечения Порошенко уже невозможно, так как расследование завершено. Соответствующую информацию подтвердили и в Офисе ГПУ, передает ONLINE.UA со ссылкой на УП.

"Госпожа Ирина Венедиктова, генеральная прокурорка, подписала сегодня и нам вручили в 14:28 документ об окончании досудебного расследования... А вчера ночью было объявлено решение о продлении сроков следствия до 10 октября", — сообщил Новиков в соцсети.

Адвокат Порошенко также опубликовал копию уведомления ГБР о завершении досудебного расследования 7 июля, в котором значится, что собранные за время расследования доказательства достаточны для составления обвинительного акта. При этом адвокаты экс-президента потребовали допроса генпрокурора Ирины Венедиктовой, чтобы она подтвердила, что подписала именно то, о чем объявили ее подчиненные — постановление о завершении досудебного расследования по делу Порошенко.

По итогам заседания суда, меру пресечения Порошенко так и не избрали — судья Вовк объявил о решении оставить без рассмотрения ходатайство Офиса Генпрокурора, которая настаивала на личном обязательстве Порошенко в качестве меры пресечения, а не на аресте, как было изначально.

Напомним, по версии следствия, Порошенко, находясь на посту президента Украины, в 2018 году в нарушение закона склонил бывшего тогда главой СВР Егора Божка к назначению Семочко его первым заместителем, что прокуроры трактуют как превышение власти и служебных полномочий. Сначала в Офисе генпрокурора Ирины Венедиктовой заявляли, что будут требовать для Порошенко ареста с возможностью внесения 10 млн грн залога, но на заседании 18 июня внезапно изменили свою позицию и просили отпустить его на время следствия под личное обязательство до 10 июля.

Сегодня Печерский суд продлил срок досудебного расследования по делу до 10 октября и должен был избрать меру пресечения Порошенко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Генпрокуратура уже закрыла три дела против Порошенко из-за отсутствия состава преступления.